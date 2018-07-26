Семейный бизнес, ничего личного: экс-глава исполкома Тюлячей погорел на подрядах для «своих»?
В суде стало известно, что на бывшего чиновника завели еще одно дело — о получении взятки
Сегодня Советский суд Казани отправил экс-руководителя исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина под домашний арест до 11 сентября. Бывший высокопоставленный чиновник оказался фигурантом целого букета уголовных дел. Его подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. И все это с выгодой для не чужих для себя фирм, например, одной из них руководила супруга подозреваемого. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Хасаншин не делал ничего без разрешения Нуруллина»
По версии Следкома, с июня 2011-го по февраль 2018 года на тот момент глава тюлячинского исполкома Рустям Нуруллин ходатайствовал об участии в госзаказе двух аффилированных с ним строительных фирм, и те получили подряды на сумму около 200 млн рублей. Обвинение считает, что высокопоставленный чиновник хлопотал за ООО «Строитель», которое сам же и учредил. Фирма была субподрядчиком по госзаказам с 2013-го по 2016 год, заработав более 30 млн рублей. Также, по версии следствия, благодаря стараниям Нуруллина фирма «Цереком», которой руководит его жена, участвовала в подрядах с 2014-го по 2017 год на сумму 166 млн.
Кроме того, экс-руководителя исполкома подозревают в причастности к хищению 6 млн рублей при выполнении госконтракта на строительство очистных сооружений (объект работает только на бумаге, как показала проверка МВД). Силовики считают, что деньги увели «путем предоставления заведомо ложных платежных поручений».
Много претензий к Нуруллину и аффилированным с ним подрядчикам высказали поставщики и «субчики», работавшие под его началом и оставшиеся без оплаты. По их рассказам и данным из открытых источников, основатель «Строителя», накопив долги, в 2014 году обанкротил фирму и открыл новую с тем же названием. Здесь уже учредителем значился его знакомый Халил Хасаншин:
— В свое время Хасаншин работал у Нуруллина, когда тот был учредителем. Но Хасаншин ничего не делал без разрешения Нуруллина и всегда говорил, что если его закроют, то он все расскажет. Мол, у него до сих пор хранятся документы за подписью Нуруллина, — рассказывает один из тюлячинских строителей.
«И про супругу много написано, а почему тогда она здесь?»
Хасаншин так же, как и его бывший шеф, проходит подозреваемым по делу. По словам тюлячинцев, в конце прошлой недели его задержали и допросили, а в доме Нуруллина и по месту работы его жены провели обыски с изъятием документов. Эта информация прозвучала и в Советском суде Казани, где сегодня выбирали меру пресечения задержанному экс-главе исполкома Тюлячей.
На заседании Рустям Нуруллин сообщил суду, что работает исполнительным директором ООО «Топгаз». Задержанный выглядел встревоженным, часто советовался с адвокатом. На вопрос судьи ответил, что болезней у него много, а тяжелые они или нет — не различает. В суд пришла и жена экс-чиновника, но судья, зачитав материалы следствия, удивился ее присутствию:
— Я смотрю, здесь и про супругу много написано, а почему тогда она здесь? — спросил он следователя и обратился к самой Нуруллиной: — Выйдите из зала!
После того как женщина покинула зал, следователь Альфия Мустафина попросила приобщить к материалам постановление о возбуждении еще одного дела в отношении Нуруллина — по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290). Также был передан протокол допроса свидетеля Хасанова. Однако адвокат задержанного возразил:
— О постановлении по статье 290-й я в первый раз слышу. Моего клиента не оповещали. К заявленному ходатайству оно не имеет никакого отношения и было вынесено только сегодня в 6.30 утра. Мой заявитель не уведомлен, прошу отклонить, — заявил защитник подозреваемого Руслан Арифов.
Суд согласился с его доводами и отклонил постановление о возбуждении дела по ст. 290.
«Тюлячи — маленькое село, если избрать домашний арест, то там не будет надлежащего контроля со стороны органов УФСИН»
Следователь зачитала ходатайство, сообщив, что 11 июля в отношении Рустяма Нуруллина возбудили уголовное дело по злоупотреблению полномочиями и незаконному участию в предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ). Спустя неделю в отношении экс-главы исполкома открыли еще одно дело по мошенничеству и служебному подлогу (ст. 159 ч. 4 и 292 ч. 2). Хасаншин также подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159). Оба дела объединили в одно производство. Расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следкома, который специализируется на должностных преступлениях.
— В настоящее время причастность Нуруллина к совершению вышеуказанных деяний подтверждается, во-первых, показаниями свидетелей Хачатурян, Красавина, Абдуллина, Полякова и Валеева и подозреваемого Хасаншина, — указала Альфия Мустафина, добавив, что в исключительных случаях подозреваемых по таким обвинениям заключают под стражу. — Все фигуранты и свидетели по делу проживают в Тюлячинском районе, там, где гражданин Нуруллин занимал высокую должность. И в случае, если в отношении него будет избрана иная, более мягкая мера пресечения, следствие опасается, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью или вступить в преступный сговор с неустановленными лицами или угрожать свидетелям и иным участникам уголовного дела.
Следствие просило заключить Нуруллина под стражу сроком на два месяца — до 25 сентября, с учетом того, что он был задержан 24 июля, однако судья напомнил про сроки предварительного следствия — 11 июля, поэтому ходатайство меняли на ходу и подозреваемого просили заключить только до 11 сентября.
Защитник экс-главы исполкома Руслан Арифов возразил, что для заключения в СИЗО по таким статьям есть всего четыре критерия, когда подозреваемый не имеет постоянного места жительства, его личность не установлена или если он скрывался от органов следствия и суда. Ни по одному Нуруллин не подходит, нехотя признала следователь, но напомнила:
— Тюлячи — маленькое село, если избрать домашний арест, то там не будет надлежащего контроля со стороны органов УФСИН.
— Вы сейчас заранее говорите, что не будет никакого контроля. У вас что, уже были такие случаи? — удивился судья.
— В моей практике не было, но у других — да, были случаи, — ответила следователь, но примеров привести не смогла.
Сам Нуруллин заверил суд, что мешать следствию не намерен: «Я никуда скрываться не собираюсь, всегда по первому требованию следователя являлся и являюсь. Готов сотрудничать со следствием. У меня вчера гипертонический криз был, скорую вызывали. Прошу избрать другую меру пресечения».
«Как вы себе это представляете? Кирпичами заложите, охрану поставите?»
Адвокат Нуруллина приобщил к делу медицинские справки о заболеваниях клиента, характеристики с места работы и ходатайство жены, что она готова предоставить ему жилье для отбывания домашнего ареста. В ответ на это судья уточнил у следствия: принималось ли какое-то решение в отношении жены?
— Пока нет, но в дальнейшем возможно, да. Пока в материалах дела она проходит как свидетель, — пояснила Мустафина.
Адвокат Нуруллина добавил, что у его клиента «большой дом и возможность пересечения с женой можно исключить».
— Как вы себе это представляете? Чего вы говорите, — возмутился судья. — Кирпичами заложите, охрану поставите?
— Вполне вероятно, ваша честь.
Прокурор был согласен со следователем, что домашний арест исключен хотя бы по той же причине, что избежать пересечения с супругой в доме Нуруллин вряд ли сможет. Последний заверил, что не скроется от суда:
— Давления не оказывал ни на кого. Года два не встречался ни с кем, — заявил задержанный.
Суд согласился с доводами защиты, что недостаточно оснований для заключения бывшего чиновника в СИЗО. В итоге Рустям Нуруллин был отправлен под домашний арест до 11 сентября.
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