Семейный бизнес, ничего личного: экс-глава исполкома Тюлячей погорел на подрядах для «своих»?

В суде стало известно, что на бывшего чиновника завели еще одно дело — о получении взятки

Фото: Василя Ширшова

Сегодня Советский суд Казани отправил экс-руководителя исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина под домашний арест до 11 сентября. Бывший высокопоставленный чиновник оказался фигурантом целого букета уголовных дел. Его подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. И все это с выгодой для не чужих для себя фирм, например, одной из них руководила супруга подозреваемого. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Хасаншин не делал ничего без разрешения Нуруллина»

По версии Следкома, с июня 2011-го по февраль 2018 года на тот момент глава тюлячинского исполкома Рустям Нуруллин ходатайствовал об участии в госзаказе двух аффилированных с ним строительных фирм, и те получили подряды на сумму около 200 млн рублей. Обвинение считает, что высокопоставленный чиновник хлопотал за ООО «Строитель», которое сам же и учредил. Фирма была субподрядчиком по госзаказам с 2013-го по 2016 год, заработав более 30 млн рублей. Также, по версии следствия, благодаря стараниям Нуруллина фирма «Цереком», которой руководит его жена, участвовала в подрядах с 2014-го по 2017 год на сумму 166 млн.

Кроме того, экс-руководителя исполкома подозревают в причастности к хищению 6 млн рублей при выполнении госконтракта на строительство очистных сооружений (объект работает только на бумаге, как показала проверка МВД). Силовики считают, что деньги увели «путем предоставления заведомо ложных платежных поручений».

Экс-руководителя исполкома подозревают в причастности к хищению 6 млн рублей при выполнении госконтракта на строительство очистных сооружений — объект работает только на бумаге. Фото inkazan.ru



Много претензий к Нуруллину и аффилированным с ним подрядчикам высказали поставщики и «субчики», работавшие под его началом и оставшиеся без оплаты. По их рассказам и данным из открытых источников, основатель «Строителя», накопив долги, в 2014 году обанкротил фирму и открыл новую с тем же названием. Здесь уже учредителем значился его знакомый Халил Хасаншин:

— В свое время Хасаншин работал у Нуруллина, когда тот был учредителем. Но Хасаншин ничего не делал без разрешения Нуруллина и всегда говорил, что если его закроют, то он все расскажет. Мол, у него до сих пор хранятся документы за подписью Нуруллина, — рассказывает один из тюлячинских строителей.

«И про супругу много написано, а почему тогда она здесь?»

Хасаншин так же, как и его бывший шеф, проходит подозреваемым по делу. По словам тюлячинцев, в конце прошлой недели его задержали и допросили, а в доме Нуруллина и по месту работы его жены провели обыски с изъятием документов. Эта информация прозвучала и в Советском суде Казани, где сегодня выбирали меру пресечения задержанному экс-главе исполкома Тюлячей.

На заседании Рустям Нуруллин сообщил суду, что работает исполнительным директором ООО «Топгаз». Задержанный выглядел встревоженным, часто советовался с адвокатом. На вопрос судьи ответил, что болезней у него много, а тяжелые они или нет — не различает. В суд пришла и жена экс-чиновника, но судья, зачитав материалы следствия, удивился ее присутствию:

— Я смотрю, здесь и про супругу много написано, а почему тогда она здесь? — спросил он следователя и обратился к самой Нуруллиной: — Выйдите из зала!

Задержанный выглядел встревоженным, часто советовался с адвокатом. Фото Васили Ширшовой



После того как женщина покинула зал, следователь Альфия Мустафина попросила приобщить к материалам постановление о возбуждении еще одного дела в отношении Нуруллина — по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290). Также был передан протокол допроса свидетеля Хасанова. Однако адвокат задержанного возразил:

— О постановлении по статье 290-й я в первый раз слышу. Моего клиента не оповещали. К заявленному ходатайству оно не имеет никакого отношения и было вынесено только сегодня в 6.30 утра. Мой заявитель не уведомлен, прошу отклонить, — заявил защитник подозреваемого Руслан Арифов.

Суд согласился с его доводами и отклонил постановление о возбуждении дела по ст. 290.

«Тюлячи — маленькое село, если избрать домашний арест, то там не будет надлежащего контроля со стороны органов УФСИН»

Следователь зачитала ходатайство, сообщив, что 11 июля в отношении Рустяма Нуруллина возбудили уголовное дело по злоупотреблению полномочиями и незаконному участию в предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ). Спустя неделю в отношении экс-главы исполкома открыли еще одно дело по мошенничеству и служебному подлогу (ст. 159 ч. 4 и 292 ч. 2). Хасаншин также подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159). Оба дела объединили в одно производство. Расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следкома, который специализируется на должностных преступлениях.

— В настоящее время причастность Нуруллина к совершению вышеуказанных деяний подтверждается, во-первых, показаниями свидетелей Хачатурян, Красавина, Абдуллина, Полякова и Валеева и подозреваемого Хасаншина, — указала Альфия Мустафина, добавив, что в исключительных случаях подозреваемых по таким обвинениям заключают под стражу. — Все фигуранты и свидетели по делу проживают в Тюлячинском районе, там, где гражданин Нуруллин занимал высокую должность. И в случае, если в отношении него будет избрана иная, более мягкая мера пресечения, следствие опасается, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью или вступить в преступный сговор с неустановленными лицами или угрожать свидетелям и иным участникам уголовного дела.





Тюлячи — маленькое село, если избрать домашний арест, то там не будет надлежащего контроля со стороны органов УФСИН, считает следователь. Фото tatarnews.ru



Следствие просило заключить Нуруллина под стражу сроком на два месяца — до 25 сентября, с учетом того, что он был задержан 24 июля, однако судья напомнил про сроки предварительного следствия — 11 июля, поэтому ходатайство меняли на ходу и подозреваемого просили заключить только до 11 сентября.

Защитник экс-главы исполкома Руслан Арифов возразил, что для заключения в СИЗО по таким статьям есть всего четыре критерия, когда подозреваемый не имеет постоянного места жительства, его личность не установлена или если он скрывался от органов следствия и суда. Ни по одному Нуруллин не подходит, нехотя признала следователь, но напомнила:

— Тюлячи — маленькое село, если избрать домашний арест, то там не будет надлежащего контроля со стороны органов УФСИН.

— Вы сейчас заранее говорите, что не будет никакого контроля. У вас что, уже были такие случаи? — удивился судья.

— В моей практике не было, но у других — да, были случаи, — ответила следователь, но примеров привести не смогла.

Сам Нуруллин заверил суд, что мешать следствию не намерен: «Я никуда скрываться не собираюсь, всегда по первому требованию следователя являлся и являюсь. Готов сотрудничать со следствием. У меня вчера гипертонический криз был, скорую вызывали. Прошу избрать другую меру пресечения».

Адвокат Нуруллина (на фото — слева) отмечает, что у его клиента «большой дом и возможность пересечения с женой можно исключить». Фото Васили Ширшовой

«Как вы себе это представляете? Кирпичами заложите, охрану поставите?»

Адвокат Нуруллина приобщил к делу медицинские справки о заболеваниях клиента, характеристики с места работы и ходатайство жены, что она готова предоставить ему жилье для отбывания домашнего ареста. В ответ на это судья уточнил у следствия: принималось ли какое-то решение в отношении жены?

— Пока нет, но в дальнейшем возможно, да. Пока в материалах дела она проходит как свидетель, — пояснила Мустафина.

Адвокат Нуруллина добавил, что у его клиента «большой дом и возможность пересечения с женой можно исключить».

— Как вы себе это представляете? Чего вы говорите, — возмутился судья. — Кирпичами заложите, охрану поставите?

— Вполне вероятно, ваша честь.

Прокурор был согласен со следователем, что домашний арест исключен хотя бы по той же причине, что избежать пересечения с супругой в доме Нуруллин вряд ли сможет. Последний заверил, что не скроется от суда:

— Давления не оказывал ни на кого. Года два не встречался ни с кем, — заявил задержанный.

Суд согласился с доводами защиты, что недостаточно оснований для заключения бывшего чиновника в СИЗО. В итоге Рустям Нуруллин был отправлен под домашний арест до 11 сентября.