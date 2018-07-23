Три руки Фаттахова: молодежный министр нашел замов среди активистов Универсиады, «Сэлэта» и студотрядов

Источники: негласно вопрос уже решен, официальный приказ о назначении ожидается в течение суток

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, судя по всему, определился со своими будущими помощниками. Выбор пал на довольно известные в среде татарстанских молодежных активистов имена — Тимура Сулейманова, Рината Садыкова и Анну Захматову. Пока сами кандидаты хранят молчание, боясь спугнуть удачу в ожидании официального документа о назначении, коллеги молодых людей оценивают проделанную ими работу и перспективы под руководством Фаттахова. Подробности — в материале «Реального времени».

Молодых для молодежи

На этой неделе, а скорее всего, сегодня-завтра в полку чиновников прибудет — министр молодежи РТ Дамир Фаттахов, определившись с переездом, решил, с кем ему по пути в работе с юными татарстанцами. Обошлось без интриги — накануне телеграм-канал «Аппаратная» сообщил, что его заместителями станут Тимур Сулейманов, Ринат Садыков и Анна Захматова. По данным «Реального времени», кандидатуры согласованы и в министерстве ждут лишь официального постановления правительства об их назначении.

Все три кандидатуры объединяют две вещи — многолетняя активная работа с молодежью и как таковое отсутствие опыта на госслужбе. Судя по всему, первое для Дамира Фаттахова важнее второго. Депутат Госдумы Марат Бариев, у которого за спиной годы работы на посту сначала главы Госкомитета по делам детей и молодежи РТ, а потом министра по делам молодежи, спорту и туризму республики, с ним солидарен.

— Это, наверное, главное — у них есть большой опыт работы с молодежью. А опыт госслужбы придет, у них большой опыт и по стажу, несмотря на молодость, и по уровню ответственности, и по объемам работ, которыми они занимаются, — оценивает кандидатуры собеседник издания.

Выбору Фаттахова депутат доверяет, отмечая, что раз он остановил свое внимание на этих кандидатурах, значит, они самые подходящие для решения задач, которые стоят перед ведомством и которые видит сам министр.

Тимур Кадыров: «Это прорывные ребята, и я отношусь к ним с уважением, потому что, действительно, ту работу, за которую они берутся, они делают на высоком уровне». Фото addnt.ru

Информация о кандидатах, как водится, разлетелась в Сети молниеносно. Что примечательно, будущих заместителей министра преимущественно поздравляют и называют подходящими для этой работы кадрами. Высоко оценивает профессиональный потенциал кандидатур и их коллега, председатель Молодежной ассамблеи РТ Тимур Кадыров.

— Я могу оценить их как профессионалов — и Тимура, и Аню Захматову, и Рината Садыкова. Это люди, которые на протяжении долгого времени в молодежной политике, ребята знают всю структуру, возможно, все проблемы изнутри. Лично я знаю этих кандидатов как постоянно развивающихся, как в плане профессиональных компетенций, так и по жизни — они не останавливаются на достигнутом. Это прорывные ребята, и я отношусь к ним с уважением, потому что, действительно, ту работу, за которую они берутся, они делают на высоком уровне, — говорит собеседник издания.

В самом Министерстве по делам молодежи РТ пока хранят молчание — ждут официального документа о назначении.

«Золотые» кадры республики

Анна Захматова в этой троице — наиболее опытный сотрудник. 38-летняя выпускница КАИ, инженер по специальности, с 2009-го по 2014 год успела поработать в качестве депутата Госсовета РТ от «Единой России». Сейчас Захматова справляется с большим объемом работы в качестве руководителя департамента организации программы «Посетитель» АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». На эту должность она пришла после успешного проведения проекта «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов».

— Аня Захматова тоже проявила себя во время подготовки к Универсиаде, работая в ее дирекции. Она, кстати, уже до этого работала в структуре Министерства по делам молодежи и спорту, поэтому опыт такой работы у нее есть. Захматова отвечала за всю волонтерскую программу России при подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи и отлично с этой работой справилась. Потом она готовила волонтеров и к чемпионату мира по футболу и готовит к чемпионату WorldSkills, который пройдет в следующем году в Казани. То есть она находится в самой гуще событий, тем более закончила Казанский авиационный институт, который и я в свое время оканчивал. А там качество подготовки специалистов высокое, — рассказывает о будущем заместителе министра Марат Бариев.

Марат Бариев: «Он практически вырос в «Сэлэте» и знает очень много бывших «сэлэтевцев», тех, кто прошел через «Сэлэт», — это несколько десятков тысяч детей, сейчас уже молодежи и активных взрослых людей, с которыми, я думаю, он продолжает сотрудничать». Фото Максима Платонова

31-летний Тимур Сулейманов окончил в 2009 году экономфак тогда еще КГУ. К этому времени он успел поучиться на экономиста в университете испанского города Гранады и завоевать несколько призовых мест на студенческих конкурсах. Поруководив «Лигой студентов РТ», он ушел на должность исполнительного директора фонда «Сэлэт». Депутат Марат Бариев характеризует Тимура Сулейманова так:

— Он практически вырос в «Сэлэте» и знает очень много бывших «сэлэтевцев», тех, кто прошел через «Сэлэт», — это несколько десятков тысяч детей, сейчас уже молодежи и активных взрослых людей, с которыми, я думаю, он продолжает сотрудничать. Плюс он в свое время был президентом Лиги студентов республики и неплохо справлялся с этой должностью и задачами, пользовался у студентов большим авторитетом. Это как раз было время подготовки к Универсиаде в Казани. Тимур тогда показал себя, — констатирует спикер.

32-летний Ринат Садыков еще во время обучения на кафедре теоретической физики ТГГПУ возглавил штаб студенческих трудовых отрядов университета. Проработав там с 2005-го по 2008 год, успешно прошел выборы руководителя «Казанского центра студенческих трудовых отрядов». В 2009 году его назначили главой ГУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», где он довольно успешно проработал до своего поста заместителя министра молодежи РТ.

— Ринат Садыков уже лет десять занимается студенческими трудовыми отрядами республики, каждый год собирает чуть больше (чуть меньше) десяти тысяч студентов. Я еще в свое время сам его на эту должность брал. Татарстанский отряд — один из самых лучших в России, — говорит Марат Бариев.

На момент подготовки публикации мобильный телефон Анны Захматовой не отвечал, а позднее стал недоступен. Ринат Садыков в разговоре с корреспондентом «Реального времени» предложил дождаться официального приказа, после чего обещал подробно прокомментировать свое назначение. Более словоохотливым оказался новый заместитель Фаттахова Тимур Сулейманов, правда, и он был краток, поскольку был на совещании:

— Конечно, это назначение — большая ответственность и большое доверие руководства. Поэтому, засучив рукава, мы продолжим работать, — отметил пока еще исполнительный директор фонда «Сэлэт».