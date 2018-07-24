«Если изучение марийского языка будет добровольным, то никто не будет организовывать обучение ему»

На фоне протестов в национальных регионах России относительно принятого в первом чтении Государственной думой законопроекта о добровольном изучении национальных языков Марий Эл выделяется апатией. Почему ее реакция такая слабая и каковы последствия этого законопроекта для марийского народа? Отвечает член правления Марийской национальной организации «Марий ушем» Василий Петров.

Марийский язык исчезает

— Правда ли, что уже сейчас изучение марийского языка в школах Марий Эл добровольно, и новый закон здесь ничего не поменяет?

— Ситуация с марийским языком в Марий Эл нездоровая. В сельских школах учебники по марийскому пятнадцатилетней давности. За 16 лет правления Леонида Маркелова (глава Марий Эл в 2001—2017 гг.) закрывались сельские школы, сократилось число учителей и часов марийского языка, школы республики ни разу не проверялись в Министерстве образования на качество обучения в этих школах марийскому языку и литературе. С 1960-х годов нигде в Марий Эл все предметы не преподаются по-марийски. В городских школах марийский изучается хуже всего. Если так и дальше пойдет, марийский в городах Марий Эл скоро не будет изучаться.

— Есть точка зрения, что проблема не в количестве, а в качестве обучения марийскому?

— Учителя марийского языка — подвижники. Они делают все возможное для обучения марийскому детей в этих условиях.

— А верно ли, что сами мари все чаще не хотят изучать марийский? По переписи 2010 года четверть мари не считает марийский родным языком.

— Это следствие политики Маркелова. На марийцев давили, чтобы они отказывались от родного языка, и некоторые поддались давлению. Кому-то не преподавали марийский в детстве, кто-то стыдится, что он мариец из-за того, что отношение к марийцам в обществе было пренебрежительным. Некоторые марийцы вообще мечтают стать русскими. Прежнее руководство Министерства образования Марий Эл говорило, что обучение марийскому обязанность семьи. Неправда. Это обязанность государства. Если языку учиться только в семье, этот язык будет кухонным, а не общественным. В Министерстве культуры Марий Эл утверждают, что выходит много газет, журналов и телепередач на марийском. Неправда. Газет, журналов и телепередач на марийском выходит мало. По местному телевидению на марийском не идет ничего, кроме новостей.

Путин не может выступать за ущемление марийского языка

— Зачем новый закон о языках плохой или хороший?

— Я поддерживаю законопроект. В национальных регионах при министерствах образования появятся отделы, которые будут заниматься этнокультурной составляющей. Принятие этого закона привлечет внимание к положению народа мари в России. Надеюсь, на федеральном уровне будут подняты не только языковой, но и другие важные для марийского народа вопросы. Моя поддержка этого закона — это протест против фашистской маркеловской системы.

«Прежнее руководство Министерства образования Марий Эл говорило, что обучение марийскому — обязанность семьи. Неправда. Это обязанность государства. Если языку учиться только в семье, этот язык будет кухонным, а не общественным». Фото Владимира Виногорова (kidsher.ru)

По новому закону, марийский язык добровольно будут изучать мари. Но как определить, кто мари, а кто нет? По заявлению? А докажи, что ты мари, без документа! Ведь в паспорте нет графы «национальность»! Если изучение марийского языка будет добровольным, то никто не будет организовывать обучение марийскому, так как в России никто ничего не будет делать добровольно. Если добровольно изучать в школах национальные языки, то можно сделать добровольным изучение физики и математики!

Председатель комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов предложил создать государственный фонд поддержки изучения языков коренных народов России. Но зачем же нужен фонд, если вопросами обучения школьников, издания книг на национальных языках должно заниматься Министерство образования России?

Надеюсь на мудрость депутатов Государственной думы, которая поможет им отвергнуть добровольное изучение национальных языков в национальных республиках.

— Но в «Марий ушеме» ваше мнение в поддержку закона единственное. Тот же глава организации Владимир Козлов против?

— В «Марий ушеме» нет разногласий по этому вопросу. То, что каждый участник «Марий ушема» понимает проблемы по-своему, не признак раскола.

— Логично ли мнение Владимира Путина о том, что обучение неродным языкам не может быть принудительным?

— Путин неспроста сказал это в Марий Эл год назад. Он прекрасно знает, что в Марий Эл 16 лет щемился марийский народ. Поэтому Путин не может выступать за ущемление марийского языка. В прошлом году была прокурорская проверка школ Марий Эл на предмет достаточности изучения в них русского языка. Выяснилось, что русский язык в школах Марий Эл не ущемляется. Мои знакомые русские студенты из Зеленодольска спокойно относятся к большим объемам татарского в школах Татарстана. У них нет ощущения, что татарский им навязали.

— По новому закону марийский язык будет обязательным или факультативным в школах Марий Эл? Появиться ли возможность у родителей отказываться от марийского языка для своих детей в школе?

— По Конституции Марий Эл марийский язык — государственный в Марий Эл, и все дети должны его изучать. Новый закон не может нарушать Конституцию Марий Эл. Но если закон примут в нынешнем виде, то часов преподавания марийского станет меньше.

— А улучшит ли закон ситуацию с преподаванием марийского языка в других регионах, как обещают его сторонники?

— Если восточные мари (потомки бежавших на Урал от насильственной христианизации в XVII—XVIII веках мари) в школах Башкирии после принятия закона смогут изучать марийский язык как родной, то это хорошо. Я плохо представляю, как там сейчас марийский язык изучается.

— Этот законопроект будет способствовать вымиранию мари, исчезновению марийского языка?

— Может способствовать. Без языка народа нет.

«Путин неспроста сказал это в Марий Эл год назад. Он прекрасно знает, что в Марий Эл 16 лет щемился марийский народ. Поэтому Путин не может выступать за ущемление марийского языка». Фото kremlin.ru

Евстифееву нужно время

— Как вы оцениваете позицию главы Марий Эл Александра Евстифеева, поддержавшего новый закон?

— Думаю, он поддержал закон, зная мою позицию и аргументы.

— Почему реакция на решения Евстифеева по вопросу языку и о марийских кадрах в правительстве Марий Эл (критики считают, что их мало) не вызывает того неприятия, как было с Маркеловым у национальных активистов и «Марий ушема»? Ведь вопросы, по которым были претензии к Маркелову, не изменились?

— Евстифеев дает нам надежду, что ситуация меняется. Он сказал марийским активистам при личной встрече, что Конституция и законы Марий Эл должны исполняться. При нем прекратились гонения на марийское национальное движение, перестали увольнять с работы за причастность к «Марий ушем». Все плохое, что сейчас происходит в Марий Эл, — не вина Евстифеева, а последствия политики Маркелова. Я не сотрудник Министерства образования Марий Эл и поэтому не скажу, увеличились ли часы марийского языка в школах за год правления Евстифеева. Дайте новому главе время.

— Как вы оцениваете позицию депутатов Государственной думы от Марий Эл Виктора Кидяева, Светланы Солнцевой и Сергея Казанкова по этому закону? Первые двое поддержали закон, последний не голосовал. Что могло повлиять на их позицию?

— Не понимаю, чем эти депутаты в Думе занимаются. Казанков молодец в этом вопросе. Он не голосовал, поскольку испугался моей критики. Думаю, что Солнцева голосовала «за» под влиянием информации, которой мы не знаем. Скоро мы узнаем, что это за информация.

— Почему об этом законе говорит только «Марий ушем»? Где другие марийские национальные организации?

— Марийские национальные организации, кроме «Марий ушема», не высказывались по важным для марийского народа темам последние 10 лет. Эти организации контролировались людьми Маркелова. Активисты этих организаций не отошли от правления Маркелова, боятся что-то сказать.

— Почему же сопротивление закону марийских националистов принятию закона слабее, чем сопротивление националистов татарских?

— Марийское национальное движение слабее татарского: «Марий ушем» одинок в Марий Эл. Численность татар больше мари. Татарстан — регион богатый, а не дотационный, как Марий Эл. У татар есть поддержка исламского мира. И в Татарстане все руководство — татарские националисты. В правительстве же Марий Эл почти только русские, хотя, может быть, сейчас это неизбежно.

«Евстифеев дает нам надежду, что ситуация меняется. Он сказал марийским активистам при личной встрече, что Конституция и законы Марий Эл должны исполняться». Фото vk.com

— А кто-нибудь в Марий Эл собирает подписи против закона, как в других регионах?

— У «Марий ушем» мало активистов, чтобы их собирать, а больше это никому не надо. Но марийцы могут ставить свою подпись под известной петицией против законопроекта на сайте change.org.

— Но могут противники нового закона воспрепятствовать его принятию?

— Закон примут, но откорректируют во втором чтении. Кремль видит негативную реакцию национальных республик. Как я отношусь к корректировке закона? Смотря какие будут коррективы.

— И правда ли, что новый закон озлобит марийцев на русских?

— Не озлобит. Марийцы сейчас не винят русских в своих трудностях. Их ущемляли не русские, а Маркелов. Марийцы хотят жить в мире с русскими, татарами и чувашами.

Алексей Серегин