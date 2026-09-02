Минниханов посетил территорию казанского речпорта

ЖК построят на улицах Айвазовского, Волкова и Назарбаева

Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочий объезд ряда объектов, расположенных в историческом центре Казани.

В ходе объезда Минниханов ознакомился с проектами жилых комплексов, планируемых к строительству на улицах Айвазовского, Волкова и Назарбаева. Представители застройщиков показали несколько вариантов архитектурно-художественного оформления зданий: цветовые решения, варианты отделки фасадов и элементы благоустройства. Раис республики подчеркнул, что новые объекты должны органично вписываться в сложившуюся городскую среду, и поручил обеспечить контроль качества отделочных материалов. По итогам обсуждения все три проекта были одобрены, сообщила его пресс-служба.

Далее раис республики ознакомился с ходом реновации бывшей промышленной зоны у Волги и строительством жилого комплекса на территории «Новой Портовой». Помимо жилой застройки, масштабный проект предусматривает обустройство 12-километровой набережной, благоустройство зеленых зон, а также строительство школы и детского сада.

пресс-служба раиса РТ

В завершение объезда Рустам Минниханов ознакомился с общим состоянием и концепцией дальнейшего развития здания речного порта, а также с планами благоустройства полуострова Локомотив.

Ранее сообщалось, что Мергасовский дом в Казани превратят в элитный ЖК с двухуровневыми квартирами.

Никита Егоров