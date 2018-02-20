«Полегче, чем у Здунова»: чиновник из Пестрецов стал вице-премьером в Карачаево-Черкесии

«Экспорт» татарстанских кадров на Кавказ, сложности работы в Карачаево-Черкесии и «крымское прошлое» пестречинского чиновника

Еще один татарстанский чиновник отправился на Кавказ — на сей раз замруководителя исполкома Пестречинского района РТ Энвер Арпатлы занял кресло вице-премьера в Карачаево-Черкесии. «Реальное время» выяснило, каково положение дел в этой республике, придется ли Арпатлы в Карачаево-Черкесии сложнее, чем Артему Здунову в Дагестане, и чем можно объяснить «экспорт» наших чиновников на Кавказ.

«Крупный инвестор побаивается приходить в Карачаево-Черкесию»



Накануне, 19 февраля, Кабинету министров Карачаево-Черкесской Республики был представлен новый вице-премьер — бывший замруководителя исполкома Пестречинского района РТ, а еще ранее экс-замглавы городской администрации Алушты Энвер Арпатлы.

Чиновник отказался раскрыть «Реальному времени» подробности своего перехода из одной республики в другую, а также не стал озвучивать задачи, которые ему предстоит решить на новом посту. Практически единственное, что известно на данный момент — это направления, которые он будет курировать: Министерство экономики, Министерство промышленности и в том числе инвестиционная политика.

— У него направление работы полегче, чем у Здунова, который оказался в самой проблемной, я бы сказал, республике Северного Кавказа, — комментирует новое назначение старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. — В Дагестане все-таки более выражен системный кризис, но и в Карачаево-Черкесии кризис не прекращается.

Несмотря на наличие таких инвестиционно-привлекательных моментов, как, к примеру, Эльбрус, Домбай или Архыз, с инвестициями в Карачаево-Черкесии дела обстоят не очень хорошо. Фото kchr.ru



По словам нашего собеседника, несмотря на наличие таких инвестиционно-привлекательных моментов, как, к примеру, Эльбрус, Домбай или Архыз, с инвестициями в Карачаево-Черкесии дела обстоят не очень хорошо, и крупный инвестор побаивается туда приходить. Также Ахмет Ярлыкапов отмечает слабость региона в промышленном отношении и указывает на небольшое количество населения.

«Татарстан пытаются использовать в качестве кадрового локомотива»

За последний месяц это уже второе назначение татарстанского чиновника на руководящую должность на Северном Кавказе. После недавних серьезных чисток среди элит Дагестана у республики появился новый глава правительства — им стал министр экономики Татарстана Артем Здунов. По словам шеф-редактора издания «Кавполит» Беслана Успанова, для многих это назначение стало неожиданностью, тем не менее народ фактически был готов «принять любого, ибо хуже уже не будет».

— Здесь, скорее всего, сделана стратегическая ставка на чиновников из Татарстана не только для Дагестана, а вообще для всего Северного Кавказа. Видимо, Татарстан пытаются использовать в качестве кадрового локомотива, в том плане, что и Татарстан является республикой, в значительной мере населенной мусульманами, и Северный Кавказ в значительной мере населен мусульманами. Но на этом сходство заканчивается, — считает Ахмет Ярлыкапов.

По мнению эксперта, эти назначения являются серьезным вызовом для татарстанских чиновников, так как они оказываются «в совершенно другой ситуации»: «После стабильно развивающегося региона эти люди попадают в очень проблемные регионы. Думаю, от них потребуется напряжение всех их возможностей для того, чтобы хоть как-то не провалить те направления, которые им поручены».

По мнению эксперта, эти назначения являются серьезным вызовом для татарстанских чиновников, так как они оказываются «в совершенно другой ситуации». Фото e-dag.ru



Крымское прошлое Энвера Арпатлы

Напомним, о том, что один из свидетелей по громкому делу об организации беспорядков в Крыму в 2014 году — бывший руководитель Алуштинского регионального управления Меджлиса крымско-татарского народа (запрещен на территории РФ), экс-замглавы городской администрации Алушты Энвер Арпатлы переехал из Крыма в Татарстан и занял должность замглавы исполкома Пестречинского района РТ, стало известно в начале прошлого года.

Информация о назначении крымчанина на руководящий пост в одном из районов РТ тогда подавалась под странноватым соусом: некоторые издания утверждали, что он чуть ли не сбежал из родной республики в Татарстан, чтобы максимально дистанцироваться от судебного разбирательства по «делу Чийгоза», в то время как суд якобы пытался его разыскать и пригласить на допрос.

— Кто кого разыскивал, я вообще не могу понять. Судья связался лично со мной (дали ему контакты), и мы уже поговорили по телефону, так что он знает, где я нахожусь, знает, что я делаю. Ни о каком розыске речи идти не может — это ажиотаж какой-то непонятный. Кто-то хочет подогреть, видимо, ситуацию. Тем более какие проблемы — забить фамилию, имя и отчество и увидеть на официальном сайте, где я работаю, — комментировал тогда ситуацию «Реальному времени» Арпатлы.

Наш собеседник также уточнял, что он приступил к работе в исполкоме Пестречинского района еще летом 2016 года, а должность замруководителя, на которой он курировал отдел экономики, социально-экономического развития и инвестиций района, он занял благодаря участию в программе обучения крымских муниципальных служащих в татарстанских вузах.

Арпатлы уточнял, что он приступил к работе в исполкоме Пестречинского района еще летом 2016 года. Фото tatfrontu.ru

— За это время (участия в программе) наладились контакты. Я четко вижу, что Татарстан — реальный лидер во всем, в том числе и в государственном муниципальном устройстве. Мне хочется расти, так что это естественно, что мой выбор пал на республику, — объяснил ситуацию Арпатлы. — Переезд также обусловлен тем, что своего личного роста в старой команде я не видел, и соотносить себя с той командой у меня не было никакого желания — именно поэтому я уехал.