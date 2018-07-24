В Бугульме за непропуск скорой ответил водитель неотложки

Проезд машины скорой медицинской помощи на красный свет во имя спасения пациента обернулся уголовным делом

Фото: Максим Платонов

В Бугульминском горсуде стартовал процесс по уголовному делу водителя городской скорой Рената Хайбуллина. Во втором часу дня 1 декабря 2016 года, торопясь доставить пациента к вертолету санавиации, он с включенными спецсигналами выехал на перекресток. Его пропустили все участники движения, за исключением одного: джип Toyota Hilux под управлением бугульминского предпринимателя Андрея Кудряшова проехал на зеленый и врезался в боковую дверь реанимобиля. От удара желтый Fiat перевернулся, накрыв проходившую мимо 21-летнюю женщину, а врачи в машине получили серьезные травмы. «Реальное время» разбиралось, почему водитель скорой теперь отвечает за то, что ему не уступили дорогу.

Кому штраф, а кому — изоляция



Полтора года назад водитель станции скорой медицинской помощи ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» Ренат Хайбуллин прославился на весь Татарстан как герой, сделавший все возможное, чтобы доставить находившегося в коме 18-летнего пациента в Казань. Парень тогда, можно сказать, дважды родился заново: будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких и к капельнице, он практически не пострадал в результате кульбита скорой. Зато травмы получили прохожая Людмила Федотова и медики — фельдшер Юлия Хафизова, врач-реаниматолог Ирина Залетова и врач Валерий Фадеев. Последний пострадал особенно тяжело — у него, по словам адвоката Хайбуллина Зили Королевой, серьезная травма позвоночника, исключившая дальнейшую возможность работать на скорой. А желтый Fiat превратился в груду металлолома, непригодную к восстановлению.

По итогам ДТП за непропуск скорой на Андрея Кудряшова составили протокол (за это нарушение водителям грозит штраф в 500 рублей или лишение права управления на 1—3 месяца). А в конце марта 2018 года по факту ДТП с участием скорой возбудили уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что водитель желтого фургона Ренат Хайбуллин нарушил ПДД — не убедился в том, что все остальные участники движения его пропускают… «В постановлении следователя сказано, что Хайбуллин «не обеспечил безопасность движения, самонадеянно рассчитывая на предотвращение общественно-опасных последствий своих действий, неправомерно воспользовался приоритетом, не убедившись в том, что ему уступают дорогу другие участники дорожного движения, пересек стоп-линию и въехал на перекресток на запрещающий движение транспорта его направления красный сигнал светофора», — цитируют соцсети. Если вина водителя будет доказана, то ему, согласно статье 264 УК РФ, может грозить ограничение свободы до трех лет либо изоляция от общества до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, а кроме того, его могут лишить права управления автомобилем на срок до трех лет.

«В упор не заметил»

— Я ехал по улице Гафиатуллина в левом ряду с проблесковыми маячками и сиреной, — описывает корреспонденту «Реального времени» события 1 декабря Ренат Хайбуллин. — И на перекресток выехал на красный, когда уже все машины остановились, чтобы пропустить скорую. Он говорит, что заметил меня за каких-то полтора метра, в смысле, что я летел… Нет, неправда, с большой скоростью двигалась как раз Toyota! Это же ясно, раз наш автомобиль перевернулся! И он ударил меня, когда я завершал маневр, поэтому и пришелся удар не в крыло, а в дверь…

Кроме того, по словам Хайбуллина, на участке улицы, с которого выехал на своей иномарке Кудряшов, вообще запрещено сквозное движение, так что, по мнению водителя скорой, водитель джипа выезжал по Красноармейской на перекресток с нарушением правил…

А другие участники событий, описывая их для передачи «Человек и закон», утверждали, что сразу после ДТП ничуть не пострадавший водитель джипа (его защитили подушки безопасности), отнюдь не бросился помогать пострадавшим, а некоторое время крутился около своей машины и подошел к опрокинутой скорой лишь тогда, когда из нее уже всех вытащили…

«Я не злостный нарушитель!»

— Действительно, я не видел и не слышал скорую, — подтвердил корреспонденту «Реального времени» Андрей Кудряшов. — У меня в машине играла музыка на средней громкости, но не так, чтобы сильно. Ехал я по прямой по Красноармейской, не гнал, скорость была 50—60 км в час. У нас в городе же ограничение действует — не больше 50 км… И когда все произошло, я подошел к скорой сразу. Ну, может, спустя 5—10 секунд, я ведь был в шоке. Я еще потом отнес в попутную машину девушку, которую придавило фургоном, — ее увезли в больницу. А к своей машине, да, возвращался ненадолго, минут через пять или десять. Там же тосол потек, надо было выключить двигатель.

Кудряшов своей вины в ДТП не видит и считает, что нарушитель тут был один — Ренат Хайбуллин. Когда же корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, как часто водитель Кудряшов нарушает правила и не пропускает скорую, он ответил, что при водительском стаже в 25 лет невозможно ПДД ни разу не нарушить, однако и злостным нарушителем он далеко не является. И добавил, что у него в распоряжении имеется видеозапись автомобильного регистратора, свидетельствующая, что и 1 декабря 2016 года на злополучном перекрестке он был перед законом чист.

— Я всегда пропускаю скорую, даже, бывает, останавливаюсь, чтобы она проехала. А водитель скорой помощи должен помнить, что, двигаясь на красный свет, он обязан соблюдать правила, убедиться, что его пропускают!

Кто виноват — решать суду

Между тем по соцсетям уже разлетелось анонимное «открытое письмо», которое цитирует портал avtospravochnaya. В нем водителя иномарки, протаранившей скорую, практически открыто обвиняют в подкупе власть имущих с целью повернуть дело в свою пользу. Вот что говорится в письме (пунктуация и орфография сохранены).

«Здравствуйте. Пишу Вам от безысходности, т.к. в городе Бугульма республика Татарстан, правят деньги! И правда на той стороне у кого их больше. История такая. 1 декабря 2016 года произошла авария реанимобиля скорой помощи и внедорожника тойота. Машина скорой помощи везла больного, находившегося в состоянии комы, к вертолетной площадке, чтобы отправить его РКБ в г. Казань. «Скорая» ехала с сиреной и проблесковыми маячками. На перекрестке загорелся красный сигнал светофора. Помех для движения «скорой» не было — машины уступили дорогу — и скорая выехала на перекресток. Там ее протаранил внедорожник «ТОЙОТА». От удара «скорую» опрокинуло набок и отбросило на тротуар. В результате ДТП травмы получили врачи, находящиеся в автомобиле, а также пешеход.

Тойота летела с той стороны где стоит знак запрещающий движение. Водитель «скорой» никак не ожидал этого. Не смотря на то что водитель «ТОЙОТЫ» нарушил несколько пунктов ПДД виновным делают водителя скорой. Ему грозит два года лишения свободы. Судья напрямую просит подписать документы что бы закрыть дело. Водителя скорой временно отстранили от работы, он находится в огромных долгах что бы оплатить работу адвокатов. Так же суд не принимает во внимание заключение независимой московской экспертной группы. У водителя скорой маленькие дети. За что человеку ломают жизнь? — за то что он пытался спасти больного, находящегося в коме.

Водитель ТОЙОТЫ местный бизнесмен. Он все это дело купил, не даром все тянулось 1,5 года. Ждали пока шумиха в нашем маленьком городке утихнет. Просим Вас, просто умоляем помогите водителю скорой, ведь он не виноват. В Татарстане у нас добиваться правды бесполезно. У нас полиция и правительство живет по своим законам. А законы эти пишут те у кого много денег. Если будет необходимость мы всем городом выйдем на пикет! Я думаю что и работники скорой помощи не останутся в стороне! Помогите создать резонанс что бы человек спасающий жизни не стал жертвой произвола и не попал в тюрьму».

А по словам адвоката Рената Хайбуллина Зили Королевой, после проведенных в рамках следствия двух автотехнических экспертиз по одной из них остались вопросы:

— Одна автотехническая экспертиза показала, что водитель скорой не располагал возможностью предотвратить аварию, а вторая так и не ответила на вопрос, располагал ли такой возможностью водитель внедорожника. Я на суде заявляла ходатайство о проведении такой экспертизы для иномарки Кудряшова, но в ходатайстве было отказано. Мы провели ее за свой счет, и эксперты пришли к выводу, что Кудряшов ДТП предотвратить мог. Правда, я не знаю, приобщит ли суд эту экспертизу в качестве доказательства по делу…

— Кто виноват в этом ДТП — решать суду, — прокомментировал «Реальному времени» непростую ситуацию главврач станции скорой медицинской помощи ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» Сергей Голубцов. — А вообще, для Бугульмы такое происшествие — редкость, у нас скорой дают дорогу… То есть сам я с бригадами не ездил, но водители-то на это не жалуются!

По его мнению, вина за ДТП, возможно, обоюдная — на обоих водителях. Ну или хотя бы непропуск скорой и выезд из-под знака, запрещающего сквозное движение, следовало бы зачесть водителю джипа.

Судить нельзя помиловать

А пока суд да дело, в Татарстане сотрудники ГАИ регулярно тренируют водителей на пропуск автомобилей со спецсигналами — устраивают рейды, в которых участвует «не заряженная» пациентами карета скорой помощи, и штрафуют не пропустивших ее. А в Москве Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за препятствование деятельности медработников, — и скоро за непропуск кареты скорой помощи, если пациент умер или получил тяжкий вред здоровью, будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет. А еще российские законодатели вовсю разрабатывают законопроект, ужесточающий ответственность за непропуск автомобилей с включенной мигалкой в виде штрафа в размере 500—1500 рублей, а с включенными спецсигналами и специальной раскраской на боках — вплоть до лишения прав на срок до года. Этот законопроект уже прошел все стадии подготовки и получил положительные отзывы из ряда регионов и правового управления Госдумы.

— Трудно судить, что произошло в данном конкретном случае в Бугульме, — это должен определить все-таки суд, но судить за непропуск автомобиля не всегда, я думаю, будет правильно, — считает региональный представитель Федерации автовладельцев России в РТ Рамиль Хайруллин. — Если бы все можно было так просто решить, эта проблема вообще бы не стояла. А вот представьте — зима, окна автомобиля закрыты, шумоизоляция в иномарке хорошая, музыка вполсилы играет… Человек ведь действительно мог сирену скорой не услышать, и вовсе не сознательно. Как его в таком случае наказывать? Потому и не могут никак пока решить проблему, что грань тут тонкая…