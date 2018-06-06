Хамитов рассказал о планах создать конкурента БСК

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассчитывает создать в республике новое производство кальцинированной соды. Оно должно стать конкурентом Башкирской содовой компании (БСК).

На Международном экологическом форуме в Уфе Хамитов сообщил, что власти республики намерены предложить такой вариант Правительству РФ.

«Дело в том, что сегодня существуют технологии, которые позволяют резко снизить требования к качеству известняка, который используется в производстве кальцинированной соды», — приводит его слова ТАСС.

Таким образом глава республики хочет показать альтернативу разработке гор-шиханов в Стерлитамакском районе РБ.

Напомним, что сейчас монополистом по производству соды в регионе является БСК. Она добывает известняк из горы Шахтау. Однако запасы подошли к концу, и компания требует передать ей следующий шихан (Торатау). Требование встретило резкое возмущение общественности поскольку горы имеют высокую геологическую, биологическую и культурную ценность. Пока власти республики поддерживают общественность и не снимают охранного статуса с шиханов.