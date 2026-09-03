Иностранным авиакомпаниям разъяснили ситуацию с угрозами о закрытии неба над Россией
Глава Минтранса РФ назвал требования Киева абсолютно незаконными
Минтранс РФ дал необходимые разъяснения иностранным авиаперевозчикам после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Россией с помощью БПЛА. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин.
По словам министра, большинство авиакомпаний работают с российской стороной в тесном режиме и понимают действующие правила безопасности полетов. Глава Минтранса РФ назвал требования Киева абсолютно незаконными.
— Коллеги обращались за разъяснениями, мы все разъяснения дали. Это абсолютно незаконное требование, и большинство, абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию, — они работают с нами в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов, — передает ТАСС слова Никитина с кулуаров Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Накануне глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия не допустит серьезных сбоев в работе гражданской авиации. По его словам, все ведомства работают в тесной координации для предотвращения угроз авиасообщению.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Владимира Зеленского по поводу «закрытия неба» над Россией: «Это просто заявка на государственный терроризм».
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