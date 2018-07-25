Госдума окончательно приняла закон о нацязыках

Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о добровольном изучении национальных языков.

Депутат от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев подчеркнул, что к первому чтению законопроект был подготовлен неправильно. Он отметил, что главной идеей документа было включение русского языка в число родных.

Борис Чернышов от ЛДПР также назвал закон важным и призвал голосовать за него. При этом он отметил, что министерство просвещения не предоставило необходимые нормативные акты.

Представитель КПРФ Олег Смолин тоже призвал поддержать законопроект. Депутат заверил, что языки не будут ущемляться.

Напомним, что накануне Госдума приняла во втором чтении этот же законопроект. Принятие нормы о добровольном изучении нацязыков вызвало большое волнение в обществе. Сторонники реформы считают важным возможность отказа от изучения любого из «малых» языков в пользу русского. Противники уверены, что соответствующая норма постепенно уничтожит языки народов России.

