Глава МЧС России Куренков прибыл в Казань

В городе с 3 по 5 сентября пройдет XVI Международный салон «Комплексная безопасность»

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Казань. Напомним, что в городе с 3 по 5 сентября пройдет XVI Международный салон «Комплексная безопасность».

— Сегодня в рамках рабочего визита Александр Куренков посетил современный учебно-тренировочный комплекс в Лаишевском районе Казани. Он осмотрел новейший полигон для подготовки пожарных и спасателей, который возведен к открытию «Комплексной безопасности». Во время салона здесь состоятся практические мероприятия и активности для гостей и профессионального сообщества. Глава ведомства пообщался с личным составом и сам прошел один из этапов — теплодымокамеру, оценив условия подготовки специалистов, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по республике.

Также Александр Куренков посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал АО «Туполев». Здесь он осмотрел летно-испытательную станцию КАЗ и ознакомился с ходом производства самолетов Ту-214. После этого глава МЧС России посетил пожарно-спасательную часть № 2. После капитального ремонта здесь обновили помещения и инженерные системы, установили новое оборудование — сегодня это современное подразделение, отвечающее актуальным требованиям.

ГУ МЧС России по РТ

В рамках участия в XVI Международном салоне «Комплексная безопасность» Александр Куренков посетит ключевые мероприятия деловой и практической программ, оценит современные решения в области пожарной безопасности и гражданской защиты, а также проведет ряд рабочих встреч с представителями зарубежных делегаций и начальниками подразделений МЧС России. Одним из центральных событий форума станет пленарное заседание с участием руководителей федерального и регионального уровней, а также представителей организаций.

На полях салона состоятся международные учения спасателей России и Малайзии и финал всероссийских соревнований по профессиональному мастерству среди пожарных и спасателей.

— Казань на несколько дней станет площадкой профессионального диалога в сфере безопасности, объединив представителей органов государственной власти, ведущих предприятий и организаций, научного сообщества и зарубежных партнеров. Международный формат салона позволит расширить профессиональное взаимодействие, обменяться практическим опытом и представить современные отечественные разработки и технологии, — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Никита Егоров