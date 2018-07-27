Новым замглавы Минстроя РТ стал Ильдус Насыров

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства стал бывший глава управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ в Минстрое Ильдус Насыров. Информация об этом содержится на сайте ведомства.



Он сменил на этом посту Марата Сайфутдинова.

Ранее сообщалось, что Рустем Богданов с 9 июля покинул должность начальника отдела обращения с отходами Минстроя РТ по собственному желанию. Его преемник будет определен по результатам конкурса.