Новым замглавы Минстроя РТ стал Ильдус Насыров
Новым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства стал бывший глава управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ в Минстрое Ильдус Насыров. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
Он сменил на этом посту Марата Сайфутдинова.
Ранее сообщалось, что Рустем Богданов с 9 июля покинул должность начальника отдела обращения с отходами Минстроя РТ по собственному желанию. Его преемник будет определен по результатам конкурса.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым