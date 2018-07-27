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Новым замглавы Минстроя РТ стал Ильдус Насыров

19:19, 27.07.2018
Новым замглавы Минстроя РТ стал Ильдус Насыров
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства стал бывший глава управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ в Минстрое Ильдус Насыров. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Он сменил на этом посту Марата Сайфутдинова.

Ранее сообщалось, что Рустем Богданов с 9 июля покинул должность начальника отдела обращения с отходами Минстроя РТ по собственному желанию. Его преемник будет определен по результатам конкурса.

ОбществоВласть Татарстан
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