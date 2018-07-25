До свиданья, «Чеховский»! На реконструкции рынка заработают знакомые «Татнефти»?

Час пробил: самый известный рынок Казани закроют 1 сентября, чтобы сделать из него современный торговый центр

До закрытия «Чеховского рынка» на реконструкцию остались считанные дни: ряды под открытым небом прекратят функционировать с 23 августа, а последний торговый день в лабазе — 31 августа. Торговцы уже смирились с необходимостью сняться с насиженных мест и, как выяснило «Реальное время», далеко не все из них намерены вернуться на рынок, когда он вновь откроется.

Все решено, все согласовано

Решение о реконструкции «Чеховского рынка» было принято более двух лет назад, а в ноябре проект реконструкции, разработанный компанией «Аксиом», получил официальное одобрение. Полностью же эскизный проект рынка, по словам представителя компании-разработчика ООО «Аксиом» — архитектора Олега Маклакова, был согласован около полутора месяцев назад.

В результате реконструкции площадь рынка должна увеличиться более чем в три раза — с 1,7 тысячи кв. м до 5,8 тысячи, а размеры в плане останутся практически неизменными. Представитель ООО «Аксиом» архитектор Олег Маклаков рассказал корреспонденту «Реального времени», что нынешнее здание рынка подвергнется незначительным изменениям (фасад расположенного под куполом лабаза «расчистят» от пристроенных к нему павильонов). Также он сообщил, что за старым зданием, на месте уличных торговых рядов, будет возведен новый двухэтажный торговый центр, причем его крыша и часть второго этажа будут отведены под автомобильную парковку, рассчитанную на 140—150 мест.

На вопрос, что изменится внутри лабаза и не превратится ли он после реконструкции в подобие множества разбросанных по всей Казани торговых центров, где в крохотных закутках ютятся на тюках с товарами торговцы и почти не наблюдается покупателей, Маклаков ответил:

— Лабаз останется в том виде, в каком существует — с открытыми прилавками. А все мусорные перегородки, ларьки в шанхайском стиле будут вычищены.

Но поскольку на этапе эскизного проекта внутренние интерьеры детально не прорабатывались, Маклаков не смог подробно описать, как будет выглядеть здание изнутри. По его словам, интерьеры и детальный проект компания-собственник здания заказала другой проектной фирме… Какой именно? Собственник этого пока не афиширует.

Кругом «враги»

Компания-собственник рынка — это ООО «Торговый Центр «Чеховский», которому, если судить по представленным на ресурсе rusprofile.ru результатам финансового анализа, впору не в затратную масштабную реконструкцию ввязываться, а искать пути выхода из кризиса: несмотря на стабильный рост выручки в период с 2013-го по 2016 год (более поздние данные отсутствуют), прибыль и стоимость компании упорно держатся на нуле.

А в прошлом году свою лепту в «разорение» ООО «ТЦ «Чеховский» внес Казгорисполком. Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Комитета земельных и имущественных отношений о взыскании с этой фирмы 260 тысяч рублей — суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование деньгами. Поводом для взыскания стал принадлежащий клочок муниципальной земли площадью 60 квадратных метров около рынка, на котором ТЦ «Чеховский», не заключив с исполкомом договора аренды, установил в январе 2015 года павильон…

Руководит ООО «ТЦ «Чеховский» Александр Пичугов, который также является руководителем еще нескольких компаний, зарегистрированных в Альметьевске и в Москве.

— Я пока могу только сказать, что проект рынка проходит согласование и еще не утвержден, — сообщил Пичугов «Реальному времени». — Этим занимается управляющая компания, поэтому сам я просто пока не в курсе относительно того, какими будут интерьеры здания, и будет ли сохранена первоначальная концепция старого здания рынка. А что касается сроков реконструкции, то первоначально было заявлено о планах уложиться в полтора года, и собственник здания не заинтересован затягивать завершение работ.

Впрочем, торговцы с «Чеховского» имеют дело не с Александром Пичуговым, а с… неуловимым Фидаилем Галиевым, директором вышеупомянутой управляющей компании — ООО «УК «Центр Торговли». Она была создана уже после принятия решения о реконструкции рынка в декабре 2016 года. А месяцем раньше, в ноябре 2016-го, Галиев стал директором зарегистрированного по тому же адресу, что и новая управляющая компания (ул. Чехова, 2) ООО «Центр торговли», сразу после чего фирма вступила в стадию ликвидации… Подчиненные Галиева заявили корреспонденту «Реального времени», что разговаривать с журналистами ему некогда.

— Понимаете, он на совещаниях сейчас постоянно, — пояснил непредставившийся мужчина в комнатке на втором этаже здания рынка, где на самом видном месте вывешена копия советского плаката: «Болтать — врагу помогать». — У них что-то с проектировщиками не заладилось, нам надо внести изменения в проект, а они отказываются…

Не расположенный болтать мужчина пообещал отправить своему руководителю СМС-сообщение с телефоном корреспондента «Реального времени» и на том счел свою миссию завершенной…

Рынок умер — рынок жив

— Рынок умер еще до того, как было принято решение о его закрытии на реконструкцию, — заявила корреспонденту «Реального времени» продавщица из ларька с хозтоварами в центре лабаза. — Моя хозяйка имеет еще несколько торговых точек, там дела идут бойко. А здесь выручки почти что нет: проходимость-то нулевая. Ходят за покупками только старушки из соседних домов, поскольку это близко и привычно.

— Покупателей мало стало с тех пор, как парковку сделали платной, — подтвердила продавщица за мясным прилавком. — Выручка маленькая, хотя у нас сейчас мясо дешевле, чем на других рынках можно купить. Люди за покупками едут на машинах, загружаются продуктами на неделю. Им не хочется платить за парковку. А тут еще и негде встать — мест на парковке не хватает, на окрестных улицах стоянка запрещена и эвакуаторы работают…

— Ничего подобного, — решительно опровергла их мнение продавщица за овощным прилавком. — Я тут работаю уже 23 года, с 1995-го, и ко мне ходят постоянные покупатели, они берут товара помногу, и я им всегда готова сделать скидку на сумму, которую они за парковку заплатят. На моих глазах уже новое поколение покупателей выросло, они идут не вообще за покупками, а конкретно ко мне! Нам назвали срок реконструкции — примерно полтора года. И я рассчитываю через полтора года сюда вернуться.

— Ко мне ходят постоянные покупатели, и я их не потеряю, даже если уйду с «Чеховского рынка», — уверенно заявил владелец мясного павильона. — Мясо — такой продукт, который люди стараются покупать у определенного поставщика, у того, кому доверяют. У меня несколько точек — есть еще на Достоевского, Сахарова… Не буду торговать здесь — мои покупатели туда за мясом приедут.

— В торговле цветами сейчас высокая конкуренция, и мы держимся на плаву только благодаря постоянным покупателям, а если мы отсюда уйдем, придется искать новое место, и еще вопрос, найдется ли такое, где не прогоришь, — не поддержали эту уверенность цветочницы. — Мы наемные работники, о новой точке голова у хозяина должна болеть. Но если он новую точку для торговли не найдет, нам придется искать новую работу.

…Примечательно, что ни один из торговцев не рискнул представиться. Люди, уже смирившиеся, что их маленький бизнес на этом месте рушится, боятся испортить отношения с администрацией рынка. А значит, в глубине души надеются вернуться в лабаз после реконструкции.

Самовар как «наркотик» и консультанты под открытым небом

— Что мои самовары снимаешь! Я не наркотиками торгую! — возмутился было торгующий вместе с женой с уличного прилавка раритетным товаром Чингиз Б., но, узнав о цели визита корреспондента, признался: — Самовар — это тоже наркотик. И удовольствие пить чай из него ни с чем не сравнимо, и удовольствие от того, что починил старый самовар… Я астму заработал, оттого что постоянно полирую латунь — пыль очень вредная! А бросить не могу. И куда пойду со своими самоварами теперь, не знаю. У меня ведь не только торговля, а есть постоянные клиенты, в районе знают, к кому идти, если самовар прохудился… Вот, готовлюсь к переезду, объявление со своим телефоном повесил. Сфотографируй, а?.. Пусть увидят люди. А может, и место мне найдешь?

— Рынок 22-го августа закрывают, и мы не знаем, куда идти, — признались и женщины, торгующие железным товаром – замками, гайками, переходами и прочими необходимыми для ремонта вещами. — В лабаз торговцы, может, и вернутся после реконструкции, а здесь-то уже базара не будет. В какой-нибудь торговый центр мы переходить не хотим. Там же сидеть надо с восьми до восьми, и еще придут ли покупатели. А мы к восьми приходим и в четыре уходим, и зарабатываем неплохо, хотя за место платим дорого — 7,5 тысячи рублей в месяц. Сюда все едут, потому что у нас не только все есть, а мы еще и научить, подсказать можем! Консультант в каком-нибудь «мерлене» не всегда знает, как водопровод собрать, а мы всегда объясним, как и что надо делать.

У каждого своя выгода

— Этот рынок уже лет пятнадцать грозятся закрыть, но он все это время продолжал работать, — прокомментировал ситуацию на «Чеховском рынке» председатель регионального Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Ромодановский. — Там, когда рынок за нарушения пытались закрыть, предприниматели было сделали попытку организовать профсоюз, однако собственники рынка дали им понять, что делать этого не стоит. Но они сами решили все вопросы… Они из-за того, что столько лет ситуация неясная, давно сидели на чемоданах, как говорится. Многие предприниматели с открытого рынка устали бороться и уже открыли точки на рынке «Родина» или купили помещения под магазины. Они мне говорили, что доработают до последнего дня и уйдут на новые места. А то, что надо ремонтировать рынок и прекращать эту рыночную торговлю на улице, в грязи, — это все понимают, и торговцы тоже. Свою выгоду они не упустят, они молодцы!

Ну а кто еще заработает при реконструкции «Чеховского рынка», можно понять, заглянув на 10 лет назад.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Торговый центр Чеховский», уставный капитал которого на сегодня составляет 48 миллионов рублей, было зарегистрировано в марте 2008 года, а в 2013 году собственником компании стало чебоксарское ООО «Эникс», которое в Казани засветилось в 2016 году — выкупило и арендовало несколько земельных участков на опушке парка Горького рядом с базой ХК «Ак Барс» и начало там строительство гостевых домиков для ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть — Ак Барс». На тот момент учредителями «Эникса» являлись предприятия, которые учредили СКП «Татнефть — Ак Барс»: ООО «КОРВЕТ», «Ак Тау», «Матрикс», «ПРОМИНВЕСТ ХОЛДИНГ» и «РТК-Петрол». В 2016 году к числу учредителей присоединилось Непубличное акционерное общество «ТЕРРА ПЛЮС», а ООО «Матрикс» из состава учредителей вышло. В 2017 году из состава учредителей вышли ООО «КОРВЕТ», «Ак Тау» и «ПРОМИНВЕСТ ХОЛДИНГ». Таким образом, в настоящее время учредителями ООО «Эникс» являются две компании — НАО (ЗАО) «ТЕРРА ПЛЮС» и ООО «РТК-Петрол». А сегодня в учредителях ООО «ТЦ Чеховский» числится сегодня уже отнюдь не чебоксарское, а переехавшее в Казань ООО «Эникс», а ЗАО «ТЕРРА ПЛЮС» и ООО «Промресурс», учредителем которого является уже знакомое нам ООО «Матрикс».

ООО «Эникс», кстати, являлось также учредителем ликвидированного в 2013 году ООО «МФК «Ершовский», которое прославилось тем, что осуществило в Казани снос ряда принадлежащих ему памятников истории и культуры. И все вышеперечисленные компании так или иначе ассоциируются с «Татнефтью» или ее сервисными подразделениями. А директор ООО «ТЦ «Чеховский» Александр Пичугов руководит еще четырьмя компаниями. И собственником одной из них — альметьевского ООО «Алгоритм» — является сын главы «Татнефти» Наиля Маганова — Равиль Маганов.