РСТ: турпоток по России за летний сезон сократился на 6%
Показатели за год могут быть улучшены благодаря легализации большего числа объектов размещения
По предварительным итогам летнего сезона, количество туристов, путешествующих по России, снизилось на 6%. Ожидается, что этот показатель может измениться по итогам года, сообщил в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский (цитата по «Интерфаксу»).
— В отрасли наблюдается снижение активности и покупательной способности, а также сокращение туристического потока. Предварительные данные по итогам летнего сезона показывают, что динамика замедляется, и мы переходим к отрицательным темпам роста. Мы фиксируем снижение на уровне -6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в масштабе всей страны, — заявил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), которая была посвящена развитию туризма на Дальнем Востоке.
Эксперт добавил, что в целом по году отрицательный показатель будет меньше. Есть вероятность, что удастся достичь результатов прошлого года, однако, судя по имеющимся тенденциям осенью, они не оправдывают оптимистичных ожиданий. Вероятно, год также закончится с отрицательным результатом, считает он.
Уманский отметил, что показатели за год могут быть улучшены благодаря легализации большего числа объектов размещения и включению их в статистический учет.
Отдельно он выделил Приморский край, который показывает положительные результаты в отличие от многих других направлений. «Приморский край стал популярнее в этом году, продемонстрировав рост на 13% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул президент РСТ.
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