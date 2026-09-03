Новак: ситуация с топливом на АЗС стабилизировалась, но дефицит сохраняется
Проблемы наблюдаются в Сибирском и Уральском федеральных округах
Ситуация на автозаправочных станциях за последнюю неделю стабилизировалась, однако незначительный дефицит топлива сохраняется в некоторых регионах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».
По его словам, проблемы в основном наблюдаются в Сибирском и Уральском федеральных округах. Дефицит связан с логистикой и неравномерным распределением топлива. Для выравнивания ситуации ведется индивидуальная работа с регионами и компаниями.
Ранее сообщалось, что ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрю.
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