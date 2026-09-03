Новак: ситуация с топливом на АЗС стабилизировалась, но дефицит сохраняется

Проблемы наблюдаются в Сибирском и Уральском федеральных округах

Ситуация на автозаправочных станциях за последнюю неделю стабилизировалась, однако незначительный дефицит топлива сохраняется в некоторых регионах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его словам, проблемы в основном наблюдаются в Сибирском и Уральском федеральных округах. Дефицит связан с логистикой и неравномерным распределением топлива. Для выравнивания ситуации ведется индивидуальная работа с регионами и компаниями.

Ранее сообщалось, что ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрю.

Алсу Сабирзанова