Число мигрантов на стройках России выросло за год на 5%

Это больше прошлогоднего показателя на 20 тысяч человек

Фото: Ринат Назметдинов

Количество трудовых мигрантов, работающих на строительных объектах в России, увеличилось за последний год примерно на 5%, или на 20 тысяч человек. Об этом «РИА Недвижимость» сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По словам главы НОСТРОЯ, общая доля иностранной рабочей силы остается стабильной.

— Доля иностранной рабочей силы остается плюс-минус одинаковой. В этом году у нас на стройках работает чуть больше иностранцев, где-то на 20 тысяч человек. В общем объеме это плюс около 5% относительно тех величин, которые складывались последние лет десять, — сказал Глушков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мигранты прибывают преимущественно из Узбекистана и Таджикистана.

Новым трендом стало привлечение рабочих из Индии, которая вошла в пятерку основных стран-доноров для российской стройотрасли. К новым рынкам также отнесены Пакистан, Бангладеш, Мьянма и Вьетнам.

На стройках в Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется занятость рабочих из Северной Кореи. По оценке Антона Глушкова, они зарекомендовали себя дисциплинированностью и строгим соблюдением российского законодательства, однако их точное число неизвестно из-за отсутствия официальной статистики.

Напомним, отныне дети трудовых мигрантов, достигшие 18 лет, будут обязаны покинуть Россию или оформить собственный патент в течение 30 дней. Такую меру ввел новый закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, текст документа размещен на официальном сайте правовых актов. Кроме того, Путин установил, что мигранты должны обеспечивать себя и своих родственников на уровне не ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Зульфат Шафигуллин