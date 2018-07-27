«Чемодан без ручки». Зачем Госжилфонд судится с собственной компанией «Ак Барс Девелопмент»?

Версии экспертов, почему фонд Талгата Абдуллина требует у подконтрольного застройщика 7,2 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

Госжилфонд при президенте РТ подал иск на 7,2 млрд рублей к «Ак Барс Девелопменту». Пикантность ситуации в том, что застройщик подконтролен ГЖФ — фонд владеет пакетом акций АБД. Зачем фонду Талгата Абдуллина потребовалось судиться с собственной компанией — подробнее в материале «Реального времени».

Пачка исков. Первый на 7,2 миллиарда

Государственный жилищный фонд при президенте РТ подал иск в отношении одной из собственных фирм-застройщиков — «Ак Барс Девелопменту» — на сумму 7,2 млрд рублей. Кроме того, Талгат Абдуллин намерен взыскать долги с еще нескольких фирм, входящих в структуру АБД и близких к нему. Так, 681,1 млн рублей фонд требует с агентства по продаже жилья застройщика — «Ак Барс Недвижимость». Фирма «Светлая Долина 1-2» получила иск на 648 млн рублей, а ЗАО «Керамик» — на 881 млн рублей. Все заявления зарегистрированы 24 июля.

Большой интерес к этим спорам вызывает тот факт, что ГЖФ судится с подконтрольной организацией. В интервью «Реальному времени» глава Госжилфонда Талгат Абдуллин рассказывал, что фонд выкупил 30% акций «Ак Барс Девелопмента»:

— Еще осталось имущество у Минземимущества. Мы намерены выкупить и его, но здесь надо согласовать с антимонопольным законодательством — есть одна формальность, которая пока не позволяет этого сделать, — дал тогда изданию комментарий глава Госжилфонда.

На момент подготовки материала в ГЖФ сообщили, что запрос находится в работе, но оперативный ответ на него пока не поступил. Также на запрос пока не ответили в «Ак Барс Девелопменте».

Особые отношения с «Ак Барс» Банком

Этой зимой на фоне критики «Ак Барс Девелопмента» в татарстанских соцсетях в интервью «Реальному времени» Талгат Абдуллин пояснял ситуацию:

— Очень много домыслов про компанию «Ак Барс Девелопмент». При этом говорят, что Талгат Абдуллин сильно недоволен активами, которые ему достались. На этот счет сразу поясню — все активы остались у «Ак Барс Девелопмента». Нам досталась только система управления и создание системы, при которой будет решаться та задача, которая поставлена президентом и временем, — говорил Абдуллин.

При этом он подтверждал, что «Ак Барс Девелопмент» не совсем профильный актив для банка. Со слов Абдуллина, приобретение компании никак не связано с вхождением ГЖФ в акционеры «Ак Барс» Банка.

— Нет, это параллельно, разные процессы. Вхождение в «Ак Барс» было связано с финансовым подкреплением, то есть мы решили вопрос с источниками и обеспечением бесперебойного финансирования, и в том числе эффективного использования как финансового механизма для вложения средств, получение депозитов — тоже очень важный момент, он сегодня успешно работает, — пояснил глава Госжилфонда и подчеркнул, что финансовое положение у «Ак Барс Девелопмента» замечательное — «они непотопляемые, сразу говорю».

Со слов Абдуллина, приобретение компании никак не связано с вхождением ГЖФ в акционеры «Ак Барс» Банка. Фото kazanfirst.ru



Напомним, Госжилфонд при президенте РТ выкупил 25,77% акций «Ак Барс» Банка общей стоимостью 9,8 млрд рублей в сентябре 2015 года, а в течение 2016-го предоставил эти акции в залог семи кредиторам «Татфондбанка». Сейчас доля ГЖФ в акциях АББ — 20,4%. Залог по кредитам, полученным ТФБ от ООО «Весна», составил 1,2 млрд рублей, от ООО «Умная Электроника» — 1,6 млрд, ООО «Алнаир» — 2 млрд, ООО «Торгбыт» — 2,8 млрд, ООО «МетИнвест» — 370 млн рублей, ООО «Люксор» — 930 млн, ООО СК «Альбатрос» — 880 млн. Кредитные договоры со всеми этими компаниями были срочными, они были расторгнуты 5 декабря 2016 года, а уже 14 декабря ТФБ прекратил выдачу наличных в банкоматах.

Казалось, ситуация с акциями должна была развиваться по тому же сценарию, по какому она развивалась с «шуваловскими» гектарами. Свыше 30 гектаров пригодной под застройку земли, которые были предоставлены ГЖФ «Татфондбанку» в мае 2016 года в обеспечение обязательств ООО «Грит Плюс» и возвращены Госжилфонду также 5 декабря 2016 года, — их татарстанский арбитраж счел необходимым вернуть в конкурсную массу, и пока Госжилфонду не удалось это судебное решение отменить.



Но в случае с акциями все пошло иначе: в ноябре 2017 года Вахитовский райсуд Казани удовлетворил иск Госжилфонда и соистца — председателя Торгово-промышленной палаты РТ и члена попечительского совета Госжилфонда Шамиля Агеева и признал недействительными все семь договоров о залоге акций «Ак Барса». Решение Вахитовского райсуда было обжаловано «Татфондбанком» в лице конкурсного управляющего АСВ, однако Верховный суд оставил его в силе. В настоящее время оно вступило в законную силу, но, насколько известно, АСВ уже подало кассационную жалобу. Акции «Ак Барс» Банка, принадлежащие ГЖФ, хотели даже арестовать.

Война с АСВ?

Складывается впечатление, что последним иском Госжилфонд в том числе противодействует и АСВ. Так, в начале июля стало известно, что конкурсный управляющий «Татфондбанка» взыскал с Государственного жилищного фонда при президенте РТ 12 земельных участков в Казани. Продажи лотов будут происходить с открытых торгов, начальная цена — 383,8 млн рублей.

Или взять тот факт, что АСВ не соглашается с тем, что сделки ГЖФ РТ по договорам залога акций «Ак Барса» признали недействительными.

Руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов не видит ничего странного в подаче ГЖФ искового заявления к «Ак Барс Девелопменту», но считает, что завуалированная помощь республиканскому банку может аукнуться.

— Сам факт подачи искового заявления не вызывает удивления. В случае с ГЖФ это может быть фиксация сроков исковой давности по неоплаченным долгам, это нормальная практика. Может быть, компания «Ак Барс Девелопмент» или права на ее долги готовятся к продаже. Как мне кажется, это технический вопрос, какого-то страха или подвоха тут не вижу, это ни на что не влияет, может быть, в составе переданных документов чего-то не хватает. Это могло стать причиной инициирования судебного разбирательства. То, что основной акционер подает на зависимое общество в суд, возможно, вытекает из следующей ситуации. ГЖФ обязали выкупить «Ак Барс Девелопмент», скорее всего, в рамках эпопеи по спасению «Ак Барс» Банка. Для «Ак Барс» Банка это был непрофильный актив, который, по-моему, и сейчас не отличается эффективным менеджментом, где много активов и сотни людей. Для банка стояла задача убрать «токсичные» долги. Сделка ГЖФ не была вызвана экономическими потребностями фонда. Скорее всего, в настоящее время ситуация как с ненужным чемоданом — бросить жалко, а нести невозможно. Учитывая долговую нагрузку «Ак Барс Девелопмента», вопрос покупки такой компании для любого инвестора был бы очень спорным. Нынешний иск ГЖФ – это техническая операция по фиксированию в судебном порядке задолженностей. Я думаю, что теперь ГЖФ будет долго разбирать последствия такого приобретения, — считает Камалов.

Добавляя к словам эксперта о нагрузке на «Ак Барс Девелопмент», напомним, в интервью «Реальному времени» Талгат Абдуллин говорил, что на приобретенную компанию приходилось почти 22 млрд рублей кредитных ресурсов, которые надо обслуживать. «Это значит, что даже если по 10% годовых, то надо было отдавать 220 млн рублей только на проценты, не считая основного долга. А там было 15%. Поэтому мы с них эту кредитную нагрузку сняли… Мы с «Ак Барс» Банком реструктуризацию провели», — рассказывал Талгат Мидхатович.

На момент подготовки материала оперативные комментарии от «Ак Барс» Банка не поступили, а в АСВ сообщили, что не комментируют «судебные иски, в которых не являются стороной по делу».



Юлия Косолапкина, Артем Малютин