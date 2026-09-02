Выдачи потребительских ссуд в России выросли на 14%

Ускорение может быть связано с сезонными тратами населения, в том числе на отпуск, считают в ЦБ РФ

Фото: Роман Хасаев

Портфель необеспеченных потребительских ссуд в России за второй квартал 2026 года увеличился на 2,8% после роста всего на 0,3% в первом квартале. Ускорение может быть связано с сезонными тратами населения, в том числе на отпуск, считают в Центробанке РФ.

Выдачи таких кредитов выросли на 14%, до 3,1 трлн руб. (в I квартале — 2,7 трлн руб.). Основной вклад обеспечили кредиты наличными, объем которых увеличился почти на треть и составил 1,3 трлн руб. против 1,0 трлн руб. в предыдущем периоде.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выдачи по кредитным картам остались стабильными — около 1,8 трлн руб. При этом примерно две трети из них пришлось на использование беспроцентного периода: заемщики используют его для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах или накопительных счетах.

Средневзвешенная ставка по новым кредитам снизилась на 0,7 п.п., составив 37,8%. По итогам 2026 года рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов ожидается в диапазоне от 4 до 8%.

Ранее в ЦБ РФ сообщили о росте на 36% чистой прибыли банков в России за первое полугодие.

Зульфат Шафигуллин