КГЭУ потратит более 10 млн рублей на бизнес-курсы

Мероприятия включают в себя разработку и согласование программы, формирование кадрового состава

Фото: Максим Платонов

Казанский энергетический университет направит 10,2 млн рублей на проведение бизнес-курсов для 2,1 тыс. участников. Источником финансирования выступят средства гранта в форме субсидий из федерального бюджета, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Организация и проведение тренингов включает: разработку и согласование программы, формирование кадрового состава, согласование графиков; организационное, методическое и материально-техническое обеспечение, проведение очных тренингов, итоговое тестирование и формирование цифрового следа, разработку, изготовление и доставку раздаточной и сувенирной продукции, анализ исходных материалов и брендбука, разработку и согласование макетов, изготовление продукции; комплектование по адресам, упаковку и маркировку; погрузку, транспортировку, разгрузку и раздачу участникам тренингов.

Согласно документу, услугу окажут на площадках восьми университетов-партнеров в Татарстане и Башкортостане. Речь идет про Уфимский нефтяной университет, Башкирский медуниверситет, КНИТУ, К(П)ФУ, КГМУ, Казанский аграрный университет, Университет управления ТИСБИ, КНИТУ-КАИ им. Туполева.

Услуги планируется оказать до 30 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что студенты Казани почти не переплачивают за аренду жилья рядом с КФУ.

Никита Егоров