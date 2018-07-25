Заказное убийство в автограде: как брат сестру из-за квартиры приговорил

Подсудимые подписали признательные показания, но на суде заявили, что делали это под «пытками» и «угрозами расправы над родными»

Накануне в Верховном суде Татарстана состоялись прения по уголовному делу об организации убийства в Челнах. Жертвой стала мастер по маникюру челнинского салона красоты. По версии следствия, заказал погибшую ее собственный родной брат, который, отсидев за двойное убийство, требовал у сестры ее квартиру. Двое его предполагаемых подельников изначально сознались в участии в заказном убийстве, а потом озвучили альтернативную версию преступления: дескать, женщина сама пригласила на ночь мужчину и спровоцировала конфликт, украв его документы с деньгами. В суде же все трое решили защищать себя сами, пытались убедить в своей правоте присяжных, заявляли отвод судье и прокурору, обвиняли следователей в пытках. В перипетии жуткой семейной драмы и скандального процесса вникала корреспондент «Реального времени».

Как брат сестру «заказал»

27 июля в Верховном суде Татарстан ожидается приговор 31-летнему Ростиславу Руднику и двум его предполагаемым подельникам. Мужчина, по данным обвинения, заказал в Набережных Челнах убийство старшей сестры Оксаны. Отсидев к 2016 году за двойное убийство 11 лет, он захотел завладеть ее жильем. Со слов свидетелей следователи установили: родители обоих к тому времени умерли, а когда брат отбывал срок, сестра помогала ему продуктами и деньгами, но он играл там в азартные игры и требовал все больших сумм. Женщина боялась проживать с братом-игроком на одной жилплощади, поэтому перед его выходом на свободу продала квартиру родителей и купила две поменьше — брату и себе, причем на свою заняла 500 тыс. рублей.

Опасения женщины подтвердились: следствие полагает, что брат требовал с нее деньги, угрожал расправой, а продав полученное жилье, стал настаивать, чтобы она переписала на него и свою квартиру. В процессе убеждения доходило до рукоприкладства. Соглашаться Оксана Рудник не хотела, она решила по завещанию передать квартиру дочке своей племянницы, а сама подумывала уехать за границу — подальше от брата. Но сделать ни то, ни другое не успела — в начале августа 2017 года ее задушили в собственной квартире.

Следствие полагает, что сначала Ростислав Рудник предложил за 100 тысяч убить свою сестру неоднократно судимому Олегу Долгову, с которым они работали в одном ЧОПе «Деймос». Каким образом два сидельца с зависимостями были приняты в частное охранное предприятие — большой вопрос. Рудник помогал Долгову деньгами, которые тот, по версии следствия, тратил на наркотики и с возвратом долгов не спешил. Выслушав предложение, Долгов испугался браться за «мокрое дело». Тогда Рудник, по версии гособвинения, предложил найти человека, готового это сделать за те же деньги, и пообещал Долгову за пособничество 50 тыс. рублей. В случае отказа пригрозил истребовать долги и рассказать начальству о наркозависимости.

Рудника с Раховым задержали 19 августа, Долгов попал в руки правоохранителей на день раньше, 18 августа



Жизнь ценой в «однушку»

Человеком, который решился на убийство за деньги, стал, как полагает следствие, приятель Долгова Евгений Рахов. Они познакомились в колонии, когда последний отбывал наказание в виде лишения свободы на 13 лет за разбойное нападение. На 100 тысяч Рахов планировал раздать долги и уехать на заработки в Москву. Заказчик передал ключ от домофона и фотографию жертвы, а исполнитель, по версии следствия, в тот же день 11 августа купил в ближайшем магазине канцелярский нож и резиновые перчатки и отправился караулить в подъезд Утром следующего дня женщина открыла дверь, чтобы идти гулять с собакой, преступник был наготове и затащил ее обратно в квартиру, жертва оказала сопротивление, получила несколько порезов и была задушена. Резиновые перчатки с ножом отправились в мусорный бак в соседнем дворе, а тело убитой спустя пару часов нашла соседка.

Рудника с Раховым задержали 19 августа, причем последний к тому времени успел добраться до Московской области. Долгов попал в руки правоохранителей на день раньше, 18 августа. Все трое впоследствии отправились в СИЗО.

В первый же месяц после ареста Долгов и Рахов дали признательные показания, что убийство заказал Рудник, и четко определили свои роли — посредника и исполнителя. Самого Рудника такие показания не устроили, и он заявил, что они ложные.

По данным «Реального времени», в декабре 2017 года признавшиеся в преступлении кардинально поменяли позицию. Следствию предложили такую версию: якобы Рахов ни с кем не сговаривался, пришел в подъезд убитой, поскольку ему негде было ночевать, пересекся с ней, она предложила зайти, и в итоге он остался, но хозяйка будто бы украла у бездомного гостя паспорт с деньгами, и тот в пылу ссоры задушил ее. Иначе говоря — убийство в состоянии аффекта и никакого заказа. Прежнее признание Долгов с Раховым объяснили давлением со стороны следствия.

Тем не менее смена показаний фигурантам дела сильно не помогла, как и попытка убедить в своей правоте коллегию присяжных. Присяжные свой вердикт вынесли еще в прошлую пятницу, признав всех троих виновными в преступлении. Таким образом, суд, опираясь на вердикт присяжных, должен оценить степень виновности, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств и определить размер наказания.

24 июля в Верховном суде РТ оглашали характеристики обвиняемых и заслушивались позиций сторон в рамках малых прений



Показания под пытками и отвод всех — вплоть до защиты

24 июля в Верховном суде РТ оглашали характеристики обвиняемых и заслушивали позиции сторон в рамках малых прений. Выдержке судьи Эдуарда Абдуллина оставалось только позавидовать. Первым делом Долгов заявил об отводе своего адвоката по назначению, «коррумпированного», по его мнению, гособвинения и самого судьи «из-за личной заинтересованности в исходе уголовного дела». Рудник ходатайства Долгова полностью поддержал. На это Эдуарду Абдуллину несколько раз спокойно пришлось объяснять, что ранее эти ходатайства уже рассматривались и в их удовлетворении было отказано. Повторно выносить решение по тому же вопросу суд не будет.

Долгов нашел и другой повод для возмущения, заявив: мол, на заседании при участии присяжных его охарактеризовали как наркомана с двумя судимостями и вообще озвучили нелестные характеристики обвиняемых, «приводя при этом голословные сведения, которые ничем не подтверждались».

— Более того, у нас не было возможности при присяжных заседателях сказать, какими методами с нас получали данные показания, вернее, подписи. Данные подписи даже не свидетельствуют о том, что являются настоящими в уголовном деле. А все остальное… Как на протяжении двух суток нас там убивали, нам тоже нельзя было говорить при присяжных, — заявил Долгов.

Также обвиняемый в пособничестве заказному убийству рассказал, что «сфабрикованные показания» они подписывали под «пытками» и «угрозами расправы над родными». По данным обвинения, все эти утверждения подсудимых голословны.

Строгий режим в ближайшие 20 лет и 3 миллиона за моральный вред

В ходе выступления гособвинителя Юрия Маданова все трое по очереди вставали с места и перебивали его речь, комментируя его слова и заявляя о новых ходатайствах, которые, как терпеливо пояснял судья, неуместны с юридической точки зрения на завершающей стадии судебного процесса.

В пятницу подсудимым предоставят право выступить с последним словом, после чего суд вынесет вердикт по делу

Судье даже пришлось сделать Руднику два предупреждения, поскольку он, пока второй гособвинитель Риназ Калаков запрашивал у суда размер наказания для подсудимых, также вскакивал с места и перебивал. В итоге за организацию убийства группой лиц гособвинение предложило наказать Рудника пожизненным заключением в колонии особого режима, Долгова за посредничество в убийстве — 19 годами колонии строгого режима, а Рахова за убийство из корыстных целей и незаконное проникновение в жилище — 20 годами строгого режима.

Пока родной брат погибшей то невозмутимо наблюдал за происходящим в зале суда, то вскакивал с заявлениями об ущемлении своих прав, в первом ряду судебного зала сидел представитель потерпевшей — сводный брат Оксаны и Ростислава Рудник. На суд он вместе с женой приехал из Нижегородской области.

Изначально о компенсации морального вреда сводный брат не заявлял, но вчера в суде заявил иск о взыскании с каждого из троицы по одному миллиону рублей. И суд принял этот иск. Решение по нему будет вынесено в совещательной комнате и оглашено вместе с приговором. В пятницу подсудимым предоставят право выступить с последним словом, после чего суд вынесет вердикт по делу.