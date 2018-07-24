«Никакой факультативности!» Дума приняла во втором чтении закон о свободе выбора родных языков

11 минут на закон: в качестве родного родители смогут выбрать русский, а для поддержки национальных — создают президентский фонд

Сегодня депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного. «Ответственно заявляю, что никакой факультативности в отношении языков не вводится!» — подчеркнул на заседании глава Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, теперь этот предмет предусмотрен федеральными государственными образовательными стандартами. Подробнее о том, как парламентарии за 11 минут приняли один из самых резонансных и судьбоносных для национальных республик законопроектов, — в материале «Реального времени».

Поправки к законопроекту устроили всех

Законопроект о языках был внесен группой депутатов всех фракций в Госдуму 10 апреля, вызвав широкий резонанс в регионах, в том числе и в Татарстане. В нашей республике многие встретили инициативу бурным негодованием, полагая, что факультативная форма изучения предаст забвению национальные языки.

В результате в парламенте создали рабочую группу по доработке документа, и та в новой редакции подготовила текст ко второму чтению. Изменения устроили все стороны, участвовавшие в работе над проектом. Поэтому Комитет по образованию и науке рекомендовал депутатам поддержать документ во втором чтении. Его глава Вячеслав Никонов уточнил, что было учтено много предложений. Согласно поддержанным поправкам, русский язык будет включен в перечень родных языков народов РФ.

Предлагаемый законопроект устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка России, то есть русского. А право на изучение родного языка из числа языков народов нашей страны реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

В Госдуме подсчитали, что в России насчитывается порядка 277 языков с учетом наречий. До рекорда нашей стране далеко, в этом нас опередила Индия, где говорят на более чем 400 языках, а также Папуа — Новая Гвинея — более 850 языков. «Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны», — подчеркнул Вячеслав Никонов.

«Ответственно заявляю — никакой факультативности!»

Законопроект о добровольном изучении родных языков был рассмотрен сегодня на заседании Госдумы. В планах — направить его президенту РФ, в Совет Федерации и правительство РФ.

— Языковое многообразие является одним из залогов развития и стабильности нашего государства. Поэтому я буду немного более развернут в своем выступлении. Рабочая группа провела очень серьезную работу, в течение последнего месяца мы проработали самые разные предложения и поправки, которые поступили от субъектов законодательной инициативы, и в итоге вышли на текст, который, как я считаю, устраивает практически всех участников процесса, и республики, и в то же время позволяет выполнить поручение президента России, — выступил в начале рассмотрения вопроса глава Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Был озвучен вопрос — о проекте Федерального закона №438863-7 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации). Поскольку поправка вызвала такой резонанс, спикер решил зачитать ее полностью, она состоит из двух частей:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков РФ, в том числе русского как родного.

2. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей, законных представителей несовершеннолетних обучающихся при приеме, переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам общего и основного общего образования.

— Таким образом, ответственно заявляю, что никакой факультативности в отношении языков не вводится! Они предусматриваются федеральными государственными стандартами. При этом в качестве родного языка в тех школах, где преподается предмет «Родной язык», может быть выбран русский язык, — подчеркнул Никонов.

«Напомню, Конституция России начинается со слов: «Мы, многонациональный народ...»

Кроме того, спикер напомнил, что в постановлении Госдумы, которое было принято по итогам первого чтения законопроекта, Комитет по образованию и науке предлагал рассмотреть вопрос о создании Фонда поддержки родных языков. Переговоры на эту тему прошли, договоренности достигнуты, создать фонд предлагается указом президента РФ, то есть он будет президентским с федеральным финансированием, что позволит готовить учебники по родным языкам, программы обучения, специалистов и проводить научные исследования в этой области.

В постановлении к первому чтению также записали необходимость создания концепции преподавания родных языков. Правительству России поручено создать рабочую группу по выработке документа, а депутаты уже получили приглашения принять участие в работе над этой концепцией, по итогам которой будут созданы федеральные государственные образовательные стандарты и новые учебные планы. Подготовлен план действий, предлагающий поэтапную реализацию законодательной инициативы.

— Все вместе это позволит сделать очень важный шаг к тому, чтобы родные языки, которые являются родными и государственными для миллионов граждан нашей страны, получили дальнейшее развитие, чтобы преподавание родных языков было поставлено на серьезную основу и мы могли бы укрепить многонациональное единство нашего народа. Напомню, Конституция России начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации...», — отметил Никонов.

Правовое положение государственных нацязыков никак не определено

Поправки к законопроекту представили в двух таблицах. По первой — комитет рекомендовал принять четыре, по второй — также лишь часть, добавив, что они так или иначе были учтены. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов попросил вынести на отдельное голосование 18-й и 19-й пункты.

— Вся проблема родилась из-за того, что не были разработаны федеральные образовательные стандарты министерством — это первое. Второе — в нашей Конституции и в конституциях республик есть понятие государственных языков субъектов РФ, но правовое положение этих языков никак не определено. Третье — проблему вызвал институт добровольности изучения: отказаться или согласиться — в основном споры шли вокруг этого. Предлагаемые поправки как раз предлагают решить все три эти проблемы. Поэтому прошу поддержать, — выступил Тумусов.

На что Вячеслав Никонов ответил, что комитет внимательно рассмотрел вышеназванные поправки депутата к законопроекту, которые совпали с поправками от Якутии. По его словам, 18-я поправка учтена в поправке №3 в другой редакции, поэтому отклоняется. А 19-я предусматривает возвращение к той редакции текста, которая не предусматривает изучение русского языка как родного, и ее отклонили, поскольку она противоречит новому проекту. В итоге депутаты отклонили обе эти поправки и приняли законопроект в целом во втором чтении. За документ проголосовал 371 человек, двое — воздержались, против — никого. В третьем чтении законопроект планируют рассмотреть уже завтра.