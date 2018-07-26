Как мертвая корова лес спасла: страсти по делу тукаевского экс-главы

Признание вины от Хазеева, подозреваемый лесник и массовые отказы от участков

Беспрецедентным для Татарстана обещает стать новое земельное дело в пригороде Набережных Челнов: за первые сутки следствия шесть из семи получателей успели вернуть незаконно арендованные в лесу участки! В числе арендаторов, к удивлению сотрудников Следкома, оказался сотрудник Елабужского лесничества, который лучше всех знал, что выделяемая властями района земля в сосновом бору является собственностью РФ. Как рассказали «Реальному времени», от вырубки и застройки лес спасло настоящее чудо — прихватизаторам помешал… сибиреязвенный скотомогильник.

Враг леса прислуживал в лесничестве?



Эту ночь лесничий Эдуард Петров и бывший глава Тукаевского района Василь Хазеев провели в камерах полицейского изолятора. Оба подозреваются в превышении должностных полномочий по истории с 11 га соснового бора, незаконно, по версии следствия, включенного в состав Князевского сельского поселения, разделенного на 11 участков, которые сдали в аренду как сельхозземли под личное подсобное хозяйство еще в 2012 году. Уголовным это дело стало на днях, после заявления Минлесхоза РТ. У экс-главы района и всех получателей лесных гектаров провели обыски и всех доставили на допрос.

По данным источников «Реального времени», 60-летний Василь Хазеев отпираться не стал — практически сразу признал, что лес районная власть прихватизировала незаконно. Опытный чиновник, покинувший пост на фоне коррупционных скандалов, не мог не понимать — вопросы к его бывшей работе не ограничиваются одним лишь сосновым бором. Поговаривают, что возбуждение новых эпизодов — не за горами, правда, состав преступления силовики нашли не в пресловутой «зеленой папке Минниханова».

Статус подозреваемого в лесном деле получил и сотрудник Елабужского лесничества Петров. Поначалу на допрос его привезли в качестве одного из семи арендаторов. А узнав о его месте работы, следователь по особо важным делам Станислав Хораськин выяснил: именно этот человек был ответственным за тот выдел лесного фонда, где на бумаге находятся «сельскохозяйственные» 11 га. То есть он не только не воспрепятствовал аппетитам прихватизаторов, но и согласовал отвод земли, за что был вознагражден — участком. Пока леснику инкриминируют превышение полномочий, но его действия можно трактовать и как получение взятки.

Успевали вернуть участки по дороге в Следком!

Пока Петрова задерживали в Следкоме, его родственники поспешили в исполком Тукаевского района — расторгнуть незаконный договор об аренде леса. Впрочем, они оказались не первыми. Раньше других, еще до возбуждения дела, спорный участок вернул сын отставного полковника полиции Хусниева. Впрочем, истории массовых возвратов земель на фоне уголовного преследования научили и других. Хозяева обысканных утром домов, получив повестку на допрос в Следком, успевали по дороге к следователю заскочить в исполком и избавиться от земли в лесу. Со слов источника, так поступила и директор кадастрового центра «Земельное бюро» Ирина Камышникова, вернувшая два участка.

В итоге, в первые же сутки шесть из семи арендаторов перестали быть таковыми: нерасторопность, по слухам проявил лишь учредитель и директор ООО «Челны-Лифт» Михаил Подсекаев. Впрочем, вряд ли на фоне всеобщего покаяния он проявит принципиальность…

Присутствие в числе получателей земли лесника лишь отчасти объясняет, почему афера стала возможной. Неясно только, почему начальники Петрова 6 лет делали вид, что ни о чем не знают. Другую загадку следователям разгадать уже удалось. Свидетели и подозреваемые не стали скрывать — хотели строить в лесу дома. Поэтому после отвода участков под личные подсобные хозяйства (которых в лесу так и не появилось) планировали через исполком поменять разрешенный вид использования под индивидуальное жилищное строительство. Но не смогли согласовать этот вопрос!

Спасибо мертвой корове и следствию

В сосновом бору, близ отчужденной под ЛПХ территории, обнаружился старый сибиреязвенный скотомогильник. Когда-то прямо там пала больная корова. И тревожить ее прах и споры сибирской язвы опасно. Говорят, уважаемые люди были в ступоре — что делать? Плюнуть на потенциальную угрозу и рискнуть жизнями внуков? Забетонировать скотомогильник и сократить санитарную зону или вовсе отступиться от планов свить коттеджное гнездышко именно в этом лесу? Пока решали вопрос — лес стоял. И, к счастью, достоял до начала активных действий силовиков. В общем, спасибо мертвой корове и следствию!

Получат ли все экс-арендаторы статус подозреваемых, гадать сложно. В постановлении о возбуждении дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, напомним, упоминались действия группы лиц, «действующих под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов города Набережные Челны».

В общем, главная интрига — станет ли Файзулла Хусниев, отслуживший десятилетку на посту начальника УВД, подозреваемым. Еще одна интрига — будет ли следствие обращаться в суд с ходатайством о мере пресечения признавшим вину экс-главе района и леснику. 48 часов с момента их задержания истекут завтра.