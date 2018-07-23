«Будет очень интересный переход!» Энвер Арпатлы об уходе из вице-премьеров Карачаево-Черкесии

С сегодняшнего дня сотрудник из команды полпреда Олега Белавенцева в краткосрочном отпуске

Экс-замруководителя исполкома Пестречинского района Энвер Арпатлы, занявший в феврале этого года пост вице-премьера Карачаево-Черкесии, продержался на новом месте недолго. Как сообщил «Реальному времени» сам чиновник, в пятницу, 20 июля, он отработал последний рабочий день в кавказской республике. О новом месте трудоустройства бывший вице-премьер правительства КЧР пока не распространяется, но сумел создать интригу: «Будет очень интересный переход, ничего политического». Подробности — в материале «Реального времени».

«Поразмыслив, пришел к мнению, что нужно двигаться дальше»

Информация об уходе выходца из Крыма Энвера Арпатлы, чиновника из Татарстана, перешедшего на госслужбу в правительство Карачаево-Черкесии, появилась в конце прошлой недели. В телеграм-каналах политической тематики его уход связали с отставкой полпреда президента России в Северо-Кавказском округе Олега Белавенцева. Сам Энвер Арпатлы подтвердил «Реальному времени», что покидает пост в правительстве КЧР:

— Чтобы устроиться на новую работу, нужно уйти со старой. Да, ушел, а что такого? Есть новые перспективы, новые цели, поразмыслив, пришел к мнению, что нужно двигаться дальше, совершенно без каких-то политических моментов. 20 июля — мой последний рабочий день на этом посту, с понедельника — короткий отпуск, а потом снова за работу, — ответил Арпатлы, но опроверг, что его уход с поста связан с отставкой Белавенцева:

— Нет, не связано, а какая связь может быть? Вообще никакой связи, какое отношение он ко мне имеет? Да, я его знал, не вопрос. Это мною написанное заявление, будет очень интересный переход, ничего политического. Как настанет время, все станет известно, куда перешел. Слухами легче всего размышлять, но какая связь? И когда он, Белавенцев, уже ушел? Не вижу связи, ничего. Я привык двигаться, хочется для себя чего-то интереснее, на самом деле есть такие места, — комментирует Арпатлы.

Арпатлы опроверг, что его уход с поста связан с отставкой Белавенцева. Фото kremlin.ru



Что касается кандидатур на его пост, он распространяться не стал: «Я это не проговаривал. Есть руководство, глава республики, это в его компетенции и правительства. Даже не считал нужным поднимать этот вопрос, думаю, подберут кого-то обязательно».

На момент подготовки материала оперативный комментарий от пресс-службы правительства КЧР не поступил.

«Энвер правильно сделал, что ушел»

Эксперты по-разному оценивают, связано ли освобождение места вице-премьера правительства КЧР с отставкой Белавенцева.

— Энвер прекрасно работал, так же, как и в Татарстане. В КЧР давно не был, думаю, что там сложно, там аресты, задержания, коррупционные дела. Думаю, что там все непросто, Энвер правильно сделал, что ушел. Он человек очень толковый, пригодится на хорошей должности, зарекомендовал себя хорошим управленцем, честным, не коррумпированным чиновником. Думаю, что его ждет большое будущее, — отметил журналист и правозащитник Максим Шевченко.

Причины, которые повлияли на уход Арпатлы, он называет не иначе как происками, не последнее место отводит и Белавенцеву.

— Происки связаны с уходом Белавенцева, который из Крыма пришел, и Энвер пришел следом за ним. Это происки загадочных сил, которые не хотели бы видеть честного, порядочного крымского татарина на госслужбе, на достаточно высоких позициях в РФ, — считает Шевченко.

В свою очередь, шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов не видит прямой связи с уходом Белавенцева, но признает сложную обстановку в самой республике.

— Последнее время слышали и наблюдали разные истории с обысками, задержаниями в правительстве республики, все имеет место быть. Обыски сами по себе не новы, к данной команде есть интерес со стороны силовых структур по разным делам, ситуация нестабильная. Сейчас два министра КЧР ушли в отставку — министр финансов и министр труда и социального развития, — отмечает Успанов.

Неожиданное назначение и уход

Успанов по уходу и назначению Арпатлы высказался, что в целом оба явления оказались неожиданными.

— Он проработал максимум полгода. Курировал направление, связанное с инновациями, но чем именно занимается, было не совсем понятно. Да и назначение было неожиданным, он человек со стороны. Что касается Белавенцева, то теоретически у него мог быть контакт с командой из Крыма. Учитывая сгущение туч в КЧР, неизвестно, чем все это бы закончилось. Он проработал всего шесть месяцев, он не свой человек из республики, а варяг со стороны. Конечно, на этой почве в республике были ноты протеста. Увидев все это, Арпатлы мог понять, что это не его «война», не его команда. Возможно, уход Белавенцева как-то и мог стать толчком для ухода Арпатлы, но прямо я бы не связывал, Энвер проработал на этом посту всего полгода, — озвучил Успанов.

По его мнению, не приходится говорить о серьезном влиянии бывшего вице-премьера и среди республиканских элит.

— Не думаю, что он мог играть существенную роль среди элит. Это уже давно состоявшиеся группы людей по политическим и финансовым интересам. Арпатлы — человек со стороны, вряд ли его могли более глубоко посвятить, что он играл решающую роль в каких-то вопросах. Конечно, его могли постараться переманить те или иные группы, но, повторюсь, полгода все-таки не срок, — рассказал Успанов.

Назвать, чем именно запомнилась работа Энвера Арпатлы в регионе, собеседник издания затруднился.

— Не могу отметить. Он мало мелькал в СМИ, не запомнился какими-то законопроектами, может быть, и руководство республики могло выступать как ограничитель. Но и не могу сказать ничего плохого, порядочный человек, по пятницам его видели в мечети, никаких запредельных историй с ним не связано. Сегодня отсутствие плохих новостей — уже хороший признак. Не сомневаюсь, что у него было желание менять, работать, то, что он был на этом посту, по крайней мере, не оставило горького послевкусия. Возможно, перед уходом с поста он подумал, что в республике все далеко не безупречно, и решил уйти. В этом смысле это заслуживает большого уважения, подобных примеров даже по стране очень мало, — комментирует Беслан Успанов.

Руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков придерживается иной позиции по поводу ухода Арпатлы.

— Насколько мне известно, Арпатлы был обязан своим назначением в КЧР полпреду в СКФО Белавенцеву. Скорее всего, именно он дал санкцию на данное решение, а значит, и отставка может быть связана с его уходом с Кавказа. По всей видимости, это дало толчок для дальнейших отставок. Не знаю, можно ли их назвать массовыми, но отставка нескольких чиновников из высших эшелонов региона — уже знаковое событие. Что касается слухов о массовых арестах, то тут никакой официальной информации нет, а по неофициальной, просто многих вызвали на допрос и вручили подписки о невыезде. Что касается групп влияния, то их в КЧР несколько. Черкесские кланы — это Темрезовы, Арашуковы, Деревы, Аргуновы, Казоноковы, Мамсуровы, клан Боташевых, абазинские кланы — Тамбиевы, Гоговы, Озовы. Есть влиятельные бизнесмены-одиночки, такие как Салпагаров, Тоторкулов, Маршанкулов. Что касается ситуации с Минфином и отстранения Арпатлы, тут вопрос сложный. Безусловно, как-то он был инкорпорирован в элиту КЧР. Но скорее всего, это была модель «внешнего управления» через то же полпредство. И сегодня по этой схеме был нанесен удар. Наверняка у Арпатлы появились весомые конкуренты, вполне вероятно, что он не устраивал ни один из местных кланов. Возможно, что в эту схему вписан кто-то из противников главы республики Темрезова. Энвер Арпатлы вряд ли чем-то запомнился в КЧР, учитывая, что проработал он меньше полугода, — заключил Гращенков.

Ася Капаева, журналист из КЧР, также говорит о возможной связи Арпатлы и Белавенцева:

— Отставка Арпатлы — загадка. Говорили о том, что Белавенцев его действительно протежировал. Со сменой полпреда ушел в отставку и Арпатлы. Возможно, сейчас по Арпатлы будут другие кадровые решения, не думаю, что это решение по уходу принимало руководство нашей республики. Так же, как и решение по его назначению исходило не отсюда. Так что уход Арпатлы можно связывать с уходом Белавенцева. Должность, которую занимал Арпатлы, была символической, номинальной, потому что такой инновационной деятельности в республике нет, чтобы выделять под это отдельного вице-премьера. Он не влился в правительство, ничем не запомнился, был как гость, к нему сложилось такое отношение. Возможно, его никто особо не озадачивал по этому вопросу, не возлагал надежды. Что касается ситуации в КЧР, то я бы не стала нагнетать ситуацию. Да, прошли проверки в Минфине, которыми занимаются соответствующие органы. Есть разговоры, что кланы борются, что осенью будет решаться судьба главы, но сколько раз уже эти слухи звучали. Арпатлы не играл никакой роли в элитах, он был далек от этого и вряд ли мог влиться в какую-то игру. Да и вряд ли его бы подпустили.