Новое дело тукаевского экс-главы потянуло еще на 1 га леса

В отношении экс-главы Тукаевского района Татарстана Василя Хазеева возбуждено второе дело о превышении должностных полномочий. Об этом сегодня в Набережночелнинском суде заявил следователь Станислав Хораськин, попросив не рассматривать ходатайство на арест Хазеева, а продлить срок его задержания на 72 часа.

Как выяснило «Реальное время», новый эпизод связан с незаконным, по мнению следствия, отводом тукаевскими властями участка в 1 га из земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации.

Ранее Хазеева заподозрили в причастности к схожему уводу 11 га леса, на первом допросе 25 июля он признал вину, но позже отказался от этих показаний. Срок его задержания на 48 часов истекает сегодня.

Второй задержанный — лесник Эдуард Петров уже освобожден под подписку.