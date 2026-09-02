В Татарстане увеличили количество жилищных сертификатов для педагогов

Претендовать на поддержку могут заместители руководителей образовательных организаций

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана внес изменения в программу «Жилищный сертификат педагогу». Согласно новому постановлению, количество предоставляемых грантов увеличено с 300 до 350 сертификатов.

Изменения также коснулись условий получения сертификата. Теперь претендовать на поддержку могут заместители руководителей образовательных организаций при условии, что они ведут педагогическую деятельность по общеобразовательной программе не менее чем на 0,5 ставки.

Уточнены требования к участникам программы:

Педагоги должны соответствовать критериям нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Необходимо отсутствие собственного жилья в Татарстане или статус нуждающегося по установленным основаниям.

Участник не должен быть получателем данного гранта ранее.

Изменен срок рассмотрения документов — он увеличен с 15 до 20 рабочих дней. Также скорректированы сроки уведомления участников о результатах: теперь информация будет размещаться на сайте министерства в течение одного рабочего дня после принятия решения.

Дополнительно введены новые требования к документам, которые необходимо предоставить для участия в программе, включая справки о кредитной задолженности и объеме учебной нагрузки.

Дмитрий Зайцев