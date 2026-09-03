Путин: «Товарооборот с Индонезией вырос на 12%»

Также президент упомянул работу двусторонней комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству

Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

— Индонезия — один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет, — сказал российский лидер, поблагодарив индонезийского коллегу за визит и участие в форуме в качестве главного гостя.

Путин отметил рост товарооборота между странами. В прошлом году он увеличился более чем на 12%. Также президент упомянул работу двусторонней комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Среди приоритетных направлений — сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии и энергетика, включая атомную.

Это уже второй визит Прабово Субианто в Россию в 2026 году и шестой контакт лидеров двух стран. В переговорах с российской стороны приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Патрушев и Юрий Трутнев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра обороны Василий Осьмаков, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, председатель «Деловой России» Алексей Репик и бизнесмен Олег Дерипаска.

Ранее сообщалось, что из Казани планируют запустить прямые рейсы в Индонезию. Также государство хотят связать рейсами с Санкт-Петербургом, Новосибирском и Владивостоком.

Алсу Сабирзанова