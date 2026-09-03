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Экономика

Владимир Путин на ВЭФ оценил уровень бюджетного дефицита России

09:58, 03.09.2026

— В целом удается проходить между Сциллой и Харибдой, — отметил глава государства

Владимир Путин на ВЭФ оценил уровень бюджетного дефицита России
Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос модератора пленарной сессии — журналиста Кирилла Токарева о комфортности текущего уровня дефицита государственного бюджета. По словам главы государства, дефицит существует, но не является критическим.

— В целом удается проходить между Сциллой и Харибдой, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул необходимость определения приоритетов в финансировании и избегания чрезмерных государственных заимствований. Он отметил, что правительству удается находить баланс в управлении финансами, успешно решая стоящие перед страной задачи.

Дмитрий Зайцев

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