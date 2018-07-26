«Мы просто любим танцевать»: в Казани новый скандал из-за тверка на фоне «Кул-Шарифа»

20-летняя блогер, станцевавшая на площади Тысячелетия, «не хотела никого обидеть», но получила от мусульман «красную карточку»

Фото: скриншот видео

20-летняя фитнес-тренер, преподаватель танцев и блогер Анастасия Малышева записала танцевальное видео на фоне казанской достопримечательности — мечети «Кул-Шариф». Однако мусульмане жест не оценили, обвинив девушку в оскорблении чувств верующих. ДУМ РТ пока готовит официальный комментарий, а сама героиня говорит, что никого обидеть не хотела и вообще просто любит танцевать. Подробности очередной скандальной истории — в материале «Реального времени».

«Мы просто любим танцевать»

Уже по проторенной тропе на днях прошла московский блогер, фитнес-тренер и преподаватель танцев Анастасия Малышева. Если в свое время общественное порицание вызвал клип татарской певицы Резеды Ганиуллиной, которая снялась в откровенных нарядах на фоне «Белой мечети» в Болгаре, то сейчас верующие накинулись на 20-летнюю девушку, снявшую на видео танец с элементами тверка на фоне «Кул Шарифа». Просмотры опубликованного три дня назад видео подходят к 700 тысячам (при 1,3 млн подписчиках), а количество комментариев превысило 3,5 тысяч. Пока одни начали осуждать девушку за оскорбление чувств верующих, другие активно взялись за ее защиту, не увидев ничего предосудительного в том, что она танцует в шортах на фоне казанской достопримечательности. Тем не менее, оскорбленные мусульмане уже сообщили ей в комментариях, что направили письма в ДУМ РТ и Совет муфтиев России.

Сама Анастасия Малышева такой реакции не ожидала. Ничего предосудительного в своем видео она не увидела и пояснила, что цели кого-либо обидеть у них не было.

— Когда снималось видео, я и не думала, что будет такая шумиха. Во-первых, мы танцуем даже не на территории Мечети. Во-вторых, Кремль — самая красивая достопримечательность в Казани, а я в Казани была второй раз, поэтому решили снять видео на таком фоне. В-третьих, я всегда танцую в людных местах, например, на Красной площади в Москве уже было видео, но там почти не было недовольных комментаторов, это удивительно, на самом деле. Я уважаю любую религию, мы не хотели никого оскорбить или обидеть, мы просто любим танцевать, всем мир», — ответила девушка, снабдив комментарий улыбающимся смайликом на конце.

Осудить нельзя помиловать

Ректор Болгарской исламской академии, заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухаметшин

— Общество то у нас демократическое, но еще и поликонфессиональное. Поэтому, естественно, есть чувство веры, некоторые к нему относятся с трепетом, поэтому такие вещи многие воспринимают как оскорбление. К ним нужно относиться осторожно. Многие верующие считают, что со стороны таких людей нет понимания, что они живут в поликонфессиональном обществе, что они подчеркивают своим поведением, что для них чувство веры – это нечто второстепенное. Поэтому, конечно, таких вещей не должно быть, — высказал свое лично мнение Мухаметшин.

Мусульманский блогер и колумнист «Реального времени» Расул Тавдиряков отмечает, что плохих намерений у ребят скорее всего не было, но, тем не менее, они попали в больную точку.

— Молодежь хочет словить хайп. Они это сделали без каких-либо задних мыслей – не думаю, что ребята специально провоцируют и нагнетают обстановку. Но просто это так совпало, что ситуация между Татарстаном и федеральным центром переживают не лучшие времена и это внесло свою лепту в сложные отношения. Когда ситуация напряжена, люди немного озлобленны, — говорит собеседник издания.

Основную проблему молодежи он видит в отсутствии воспитания, что ей не объясняют, что такое хорошо и что такое плохо.

— Работа с молодежью не ведется – она потеряна и не знает, где моральные рамки: куда можно заходить и куда нет. Поэтому для них в этом нет ничего такого: ну станцевали на фоне символа Казани, хайпанули, несколько сот тысяч лайков получили. Но то, что этим самым они могут спровоцировать скандал и пробудить в людях гневные чувства, естественно, об этом они не задумывались, — считает Расул Тавдиряков.

По его мнению, этих ребят нужно наказать – чтобы другие понимали, чего ждать от такого рода хайпа: либо много лайков, либо наказание административного или даже уголовного характера.

Участникам же танцевального перфоманса на фоне «Кул Шарифа» нужно наказать штрафом, полагает мусульманский блогер.

Первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации, руководитель представительства АПМ РФ по РТ, член Президиума Радик Абдрахманов же считает, что вообще не нужно обращать внимание на подобные выходки.

— Во-первых, я думаю, она просто решила попиариться и сейчас любой ажиотаж и то, что вы это публикуете – ей на руку, она просто себя хотела тем самым распиарить. Я думаю, что нормальный здравый человек просто не будет обращать на это внимание, тем более она танцует не в самой мечети, а на площади. Внутри она бы сделать это не рискнула, потому что могла этим разозлить верующих людей. В данном случае таких неадекватных туристов и людей может быть много, если о каждом писать, то сил не хватит, — считает собеседник издания.

По его мнению, в Татарстане наоборот нужно показывать свое спокойствие и толерантность, а человеку, который ведет себя не адекватно, необходимо указать на его воспитание.

ДУМ РТ в ответ на запрос «Реального времени» готовит официальный комментарий по ситуации. На момент публикации он получен не был.

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