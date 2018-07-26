Галимова про закон о родных языках: «Последний документ предпочтительнее...»

От пива на стадионах до ареста экс-главы «Спурт Банка» Даутовой — топ-10 новостей от представителя казанского Кремля

Лилия Галимова озвучила позицию казанского Кремля по закону о свободе выбора родных языков. По ее словам, новая редакция документа «гораздо предпочтительнее» той, что была изначально, и Кремль благодарит, что были услышаны все. О чем еще говорили на традиционном брифинге в доме правительства — подробнее в материале «Реального времени».

Новый документ по языкам предпочтительнее

Подготовленная повестка Лилии Галимовой привычно вызвала не так много вопросов. Представителя казанского Кремля попросили обозначить позицию по законопроекту по национальным языкам.

— Последний документ предпочтительнее того, что заходил изначально. Мы благодарны, что были услышаны все предложения, что языки не остались в факультативной части, а будут обязательными. А какой язык учить, каждый должен сам определять, — пояснила Галимова.

И повторила, что ФГОСами занимается Министерство просвещения, по концепции преподавания могут высказываться депутаты Госдумы. В республике сейчас ждут подготовленные ФГОСы.

Фонд поддержки языков

На вопрос, как может функционировать собственный республиканский фонд поддержки языков, идею которого озвучивал депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, Галимова начала отвечать, говоря о большой работе Кремля.

— В Кремле очень много делается по этому вопросу. Пока нет понимания по федеральному фонду, как только появится, будет понятно, как Татарстан может применять эту практику, — считает Галимова.

Заседание депутатов Осиновского поселения

Привычными оказались и вопросы по МСЗ, в частности, по последнему заседанию депутатов совета Осиновского сельского поселения.

— Я прочитала устав совета, подразумеваются два формата, заседания могут проходить как в открытом, так и в закрытом режиме. Почему был выбран именно второй вариант — логичнее обратиться именно к депутатам, — считает Галимова.

Усиление Каримовым

Назначение министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова на пост председателя совета директоров «Аммония» представитель Кремля назвала усилением.

— По вводу второго комплекса «Аммония» ничего не могу сказать, документа нет. Назначение Каримова — таким образом усилили один из крупнейших промышленных объектов республики, — считает Галимова.

Евгения Даутова

Журналисты хотели получить информацию по экс-главе «Спурт Банка» Евгении Даутовой, в частности, принимает ли руководство республики какое-то участие в переговорах по передаче химических активов новым инвесторам. Тут достаточно вспомнить историю о том, как казанские строители обещали погасить все долги «КЗСК-Силикона».

— Истории, которые связаны с расследованиями, судебными делами, следственными процессами, стараемся не комментировать, пока не будет вынесено решение, — традиционно отозвалась Галимова.

Пиво на стадионах

Озвученное высказывание Рустама Минниханова о том, что пиво на стадионах можно было бы продавать, в котором он упоминает и «православных братьев», встретило неоднозначную оценку со стороны многих.

— Столько всяких комментариев было. Сделаю отсылку к митрополиту Казанскому и Татарстанскому, который вчера сказал во время совещания по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, одной фразой выразил все отношение: «Если вы хотите знать, как Рустам Минниханов относится к православным, то стоит посмотреть на воссоздаваемый собор, указ о воссоздании которого как раз подписал президент республики», — ответила Галимова.

Долги по алиментам

В республике долги по невыплаченным алиментам составляют 3,145 млрд рублей. Цифра практически не меняется последние два-три года.

— Такую ситуацию президент подверг жесткой критике, за этими цифрами вопрос обеспечения тысяч детей, Рустам Минниханов поручил усилить работу по взысканию и проработать внесение изменений в законодательство, — рассказала Лилия Галимова.

С ее слов, президент на днях провел координационное совещание с правоохранительными органами, не исключено, что в ближайшее время могут появиться новые способы влияния на неплательщиков.

По данным УФССП по РТ, у 20 тысяч татарстанцев долги по выплате алиментов. За прошедшие полгода пришлось возбудить 802 разыскных дела, но пока нашлись только 554 родителя. Одни из самых эффективных мер для борьбы с неплательщиками — ограничение права на выезд за границу и ограничение на пользование автомобилем. Так, на сегодня уехать в другую страну не могут 13 859 человек, не могут пользоваться своим транспортом 2 816.

— Средний портрет неплательщика — мужчина от 30 до 42 лет, таких больше 11 тысяч. Только у половины из них официальный доход. Самая малочисленная категория — неплательщики старше 66 лет, таких 13 человек, — привела пример Лилия Галимова.

При этом есть должницы-женщины, в отношении них ведется 2 487 производств. Большая часть приходится на категорию от 30 до 42 лет, среди всех женщин-неплательщиц только у 36% есть официальный доход.

— Прошло первое совещание по усилению взаимодействия. Главам районов поручено заняться возвратом средств в счет детей с помощью демонстрации должников в публичном пространстве, — добавила Галимова.

Подробности, как именно это может быть и в каком виде, пока обсуждаются.

Падает рождаемость

За полгода в республике родилось 23005 малышей, из них 11813 мальчиков, 11192 девочек.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года новорожденных появилось на свет меньше на 723 человека, — отметила небольшое снижение Галимова.

40% приходится на первенцев, всего их 9014, немногим больше в татарстанских семьях появилось вторых детей – 9519 человек. Количество третьих 3500, четвертых и более – 972.

— Рост рождаемости вторых и последующих детей в пределах 1%, — привела положительную динамику представитель Кремля.

Смертность за полгода наоборот выросла на 2,5%.

— В Татарстане смертность составила 23327 человек, из них 11688 мужчины, 11639 женщины. В Казани по сравнению с прошлым годом смертность выросла на 1,3%, в Набережных Челнах – на 4,5%. В районах почти на 3%. В большинстве районов смертность превышает рождаемость, — подытожила демографическую статистику Галимова.

Татарстанцы меньше женятся

В республике стали меньше заключать браки – по сравнению с первым полугодием 2017 года количество снизилось на 739.

— В Казани наибольшее падение на 10%, в Набережных Челнах количество браков упало на 4,5%. В тоже время стало меньше и разводов, по сравнению с 2017 годом на 1,2%. Тем не менее, в Казани количество расторжений браков выросло на 5%, — озвучила цифры Галимова.

Визит бизнесмена из международного розыска

Галимова прокомментировала вопрос по визиту делегации ОАЭ, который прошел еще в мае.

— В составе был человек, который находится в международном розыске. Формированием делегаций занимается служба протокола страны, которая прибывает. В ее составе был норвежский бизнесмен Умар Фарук Захур, который прибыл в международный аэропорт «Казань» по паспорту Пакистана, в котором было указано, что он Фарук Умар Ахмед, а по данным Интерпола он значится как Умар Фарук Захур, — объяснила его нахождение в Татарстане Галимова.















