Выбили почву: Тыгин потребовал вернуть землю под «Новой Турой»

Исполком Зеленодольского района пригрозил в суде расторжением договора аренды с технополисом, возвратом 59 гектаров и потребовал оплаты долгов за пользование участком

Фото: Максим Платонов

«Новая Тура», похоже, утратила право на безвозмездное пользование муниципальной землей. Зеленодольские власти через Арбитражный суд Татарстана потребовали от управляющей компании технополиса расторгнуть договор аренды на участок под комплексом, вернуть занимаемые 59 гектаров и заплатить долги по арендным платежам — порядка 10,7 млн рублей. «Реальное время» разбиралось в обстоятельствах судебного спора.

Требование на 10,7 миллиона

Иск к технополису «Новая Тура» о расторжении договора аренды земли исполком Зеленодольского района подал под конец прошлого года. В апреле к делу в качестве соистца попыталась подключиться районная Палата имущественных и земельных отношений. Но суд отказал в ходатайстве, и ведомство участвует в процессе как третье лицо.

В своем заявлении исполком просит суд расторгнуть договор аренды земли с управляющей компанией технополиса №зем-1-742а от 29.03.2012, обязать вернуть участок и взыскать 8,3 млн рублей долга по арендным платежам, 1,8 млн рублей пени и 635 тыс. рублей штрафа. В ходе судебных разбирательств представитель «Новой Туры» заявил о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора. По его словам, претензия была направлена не истцом, а Палатой имущественных и земельных отношений.

Иск к технополису «Новая Тура» о расторжении договора аренды земли исполком Зеленодольского района подал под конец прошлого года. Фото wikimapia.org

Однако суд установил, что договор аренды на землю с «Новой Турой» заключал исполком Зеленодольского района в лице руководителя Палаты имущественных и земельных отношений, то есть третье лицо действовало в интересах истца по доверенности. Стороной арендодателя является исполком, следовательно, направляя претензию ответчику, Палата также действовала в интересах истца. «Таким образом, необходимая досудебная претензия была направлена, однако на момент подачи настоящего иска, равно как на дату судебного заседания, требования истца об оплате долга не удовлетворены», — сообщается в судебном определении. Поэтому в ходатайстве УК «Новой Туры» было отказано.

Конец арендным льготам «Новой Туры»?

Оспариваемый участок к/н 16:20:036401:262, судя по публичной кадастровой карте, — это земля, на которой и стоит действующий комплекс «Новой Туры». Общая площадь территории — 59,4 гектара, кадастровая стоимость — 260 млн рублей. Форма собственности — собственность публично-правовых образований. Категория — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование — для размещения промышленных объектов, по документу — в целях размещения объектов социальной, общественной и инженерной инфраструктуры. На учет участок поставили 27 марта 2012 года.

Управляет недвижимостью и землей УК «Технополис «Новая Тура», учредителем которой выступает кипрская компания «Боналида ЛТД», чья доля сейчас находится под обременением у Сбербанка. Запросы нашего издания о судебном разбирательстве исполком района и УК «Новой Туры» приняли в работу, но пока не ответили. Впрочем, не секрет, что Зеленодольский район не может похвастать большой выгодой от работы технополиса на его территории. Глава муниципалитета Александр Тыгин не раз жаловался, что налоговые поступления от комплекса в районный бюджет пока мизерные:

На справедливые замечания, что бесплатная земля выделялась под агропарк, а технополис — не производственное помещение, а «обычный базар», на котором собственники успешно заработали, представители исполкома тогда не нашлись что ответить. Фото inkazan.ru

— Налоговых доходов мы получаем более 1,5 миллиарда рублей, «Новая тура» заплатила нам за прошлый год 16 миллионов рублей, то есть 1%. Мы предоставили им льготы по аренде, это тоже несколько десятков миллионов. Для сравнения, любой завод, у которого есть более 1 тысячи человек, будет платить в год минимум 60 миллионов налогов, — подметил глава района. По его словам, проект пока нерентабелен, но он пытается сделать из него «оазис для предпринимателей»: — Это бизнес-проект. Мы его несем в ожидании перспектив.

Собственник технополиса действительно был долгое время полностью освобожден от арендной платы за пользование муниципальной землей. Хотя это и вызывало недоумение и возмущение других бизнесменов, особенно арендаторов самой Туры. Им-то эти платежи включали в арендную стоимость — у всех на памяти арендный бунт 2015 года на рынке. Однако муниципальные власти тогда ссылались на реализацию инвестиционного проекта. На справедливые замечания, что бесплатная земля выделялась под агропарк, а технополис — не производственное помещение, а «обычный базар», на котором собственники успешно заработали, представители исполкома тогда не нашлись что ответить. Позднее, судя по всему, муниципалитет все-таки решил отменить льготы по аренде для технополиса, о чем свидетельствует нынешняя судебная тяжба.

«Меня удивляет, что они так долго раскачивались»

Представитель бизнес-сообщества, член совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Фарида Галеева и в прошлые годы сомневалась в целевом использовании участка «Новой Туры», удивляясь тому, что землей пользовались безвозмездно. Не поменяла своего мнения собеседница издания и на этот раз:

— Да, я считаю, что «Новая Тура» должна оплачивать аренду земли. По ряду причин. Этот технополис был задуман по образцу испанского высокотехнологичного рынка. Он попал в число приоритетных инвестпроектов РТ и, согласно положению, освобождался от налогов сроком на 49 лет, если не более. Однако никаких высокотехнологичных производств там создано не было, это обычный рынок. Поэтому, поскольку он не был реализован как инвестиционный проект, взимание арендных платежей, включая налоговые, а также штрафов и пени я считаю вполне обоснованным. Тем более мы знаем, что Зеленодольский район не процветает, в рейтинге всегда занимает очень низкие места и по доходности, и по социальному положению. И для них такое подспорье было бы очень даже кстати. Меня удивляет, что они так долго раскачивались, — отметила Галеева.

Судя по размеру суммы требований — 10,7 млн рублей, речь идет о взыскании арендных платежей только за последние 3 года, предположила бизнесвумен. Учитывая и другие льготы, фактически, инвестор практически не понес серьезных затрат при строительстве комплекса.

Между тем в Палате имущественных и земельных отношений сообщили, что от части своих требований истец, исполком Зеленодольского района, уже отказался:

— Исполком уже не требует у суда расторгнуть договор аренды земли с «Управляющей компанией «Технополис «Новая Тура» и возврата участка под комплексом, — сообщила заместитель начальника отдела земельных отношений учреждения Альбина Ячанова. — Но по-прежнему требует выплаты 10,7 млн рублей долга по арендным платежам.

Вдаваться в подробности, почему исполком поменял свои требования, сотрудница Палаты не стала.

Василя Ширшова