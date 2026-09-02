В Татарстане минимальный потребительский бюджет превысил 30 тысяч рублей
Постановление официально опубликовано 2 сентября 2026 года
Кабинет министров Республики Татарстан утвердил новый размер минимального потребительского бюджета на II квартал 2026 года. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром республики Песошиным, сумма составила 30 121 рубль.
Документ принят на основании закона «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» от 23 июля 2008 года №31-ЗРТ. Постановление официально опубликовано 2 сентября 2026 года.
Минимальный потребительский бюджет — базовый показатель для социальной политики региона. Он применяется при оценке уровня жизни населения, разработке социальных программ, расчете выплат и определении прожиточного минимума. Установленный показатель будет использоваться при планировании мер социальной поддержки жителей республики.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Минфин РФ планирует включить криптовалюты в валютный мониторинг.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».