Рифат Шайхутдинов выбыл из числа голосующих против закона о нацязыках

Госдума опубликовала подробные данные о вчерашней сессии. Из них становится ясно, что против закона о нацязыках проголосовали Ризван Курбанов (Дагестан) и Валентин Шурчанов (Чувашия), представляющие КПРФ.

При этом основатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов (Башкирия) не принимал участия в этом голосовании. Во время первого чтения он присоединился к своим коллегам, выступившим против законопроекта.

Напомним, что накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изучении языков в России. Изменения в законодательстве об образовании породили бурные споры.