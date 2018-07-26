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Рифат Шайхутдинов выбыл из числа голосующих против закона о нацязыках

13:22, 26.07.2018
Рифат Шайхутдинов выбыл из числа голосующих против закона о нацязыках
Фото: tvc.ru

Госдума опубликовала подробные данные о вчерашней сессии. Из них становится ясно, что против закона о нацязыках проголосовали Ризван Курбанов (Дагестан) и Валентин Шурчанов (Чувашия), представляющие КПРФ.

При этом основатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов (Башкирия) не принимал участия в этом голосовании. Во время первого чтения он присоединился к своим коллегам, выступившим против законопроекта.

Напомним, что накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изучении языков в России. Изменения в законодательстве об образовании породили бурные споры.

ОбществоОбразование Башкортостан
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