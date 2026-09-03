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Путин опроверг слухи о мобилизации в России

12:21, 03.09.2026

По словам президента, распространяемые сообщения о возможной мобилизации являются попыткой оказать влияние на предстоящие выборы в Государственную думу

Путин опроверг слухи о мобилизации в России
Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил об отсутствии необходимости мобилизации в стране. Глава государства подчеркнул, что текущие сценарии не предусматривают подобных мер.

По словам президента, распространяемые сообщения о возможной мобилизации являются попыткой оказать влияние на предстоящие выборы в Государственную думу. Путин также прокомментировал ситуацию с финансированием государственных проектов, отметив, что речь идет исключительно о добровольных взносах бизнеса, а не о принудительных сборах.

Ранее Путин призвал насильно не «выдавливать» школьников из 10-х классов.

Дмитрий Зайцев

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