Хамитов: заявления Мантурова носили неофициальный характер

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что правительство РФ еще не сформировало позицию по передаче Башкирской содовой компании гор-шиханов. Он подчеркнул, что высказанное на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мнение министра промышленности РФ Дениса Мантурова является частным.

«Когда эмоции избыточны, это всегда мешает делу. И, кроме того, эти заявления носили неофициальный характер. Позиции правительства РФ в этой части еще нет, она будет сформирована с нашим участием, и, надеюсь, она будет взвешенной и оптимальной», — приводит слова Хамитова «Коммерсант».

Напомним, что 24 мая на одной из дискуссий ПМЭФ Мантуров высказался за разработку Торатау и других шиханов Башкирской содовой компанией (БСК). При этом он заявил, что защитники гор действуют в интересах турецких конкурентов компании. На его слова уже успел отреагировать секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Он разобрал случай и подчеркнул, что БСК не сильно потеряет в прибыли при выборе другого источника сырья.