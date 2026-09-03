В Казани за август собрали 41,4 тонны вторсырья

Два пункта приема посетили 4,6 тыс. горожан

Фото: Реальное время

В Казани подвели итоги работы экопунктов за август. Два пункта приема «Точка сбора» посетили 4,6 тыс. горожан, которые сдали на переработку 41,4 тонны вторсырья, сообщила пресс-служба регоператора УК «ПЖКХ», передает мэрия Казани.

На точке по улице Васильченко, 6 побывали 1 289 человек — они принесли 12,6 тонны. Второй пункт на улице Родины, 45 принял 28,8 тонны от 3 353 посетителей.

В пунктах принимают более 35 видов вторсырья: пластик, металл, стекло, макулатуру, тетрапак, пенопласт, мягкую упаковку (паучи), электронику, одежду, мебель, покрышки, а также блистеры от лекарств и пластиковые карты. Можно сдать газеты, журналы и другую бумагу, кроме чеков. Опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, градусники) не принимаются.

Ранее сообщалось, что казанские переработчики мусора получат компенсацию до 1 млн рублей. Субсидия доступна только для пунктов, открытых с 1 января 2026 года.

Алсу Сабирзанова