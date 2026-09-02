FIS допустила российских лыжников к турнирам в нейтральном статусе

Это первый шаг по дорожной карте возвращения спортсменов под эгиду FIS

Фото: Егор Данилов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских лыжников к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам министра, это первый шаг по дорожной карте возвращения спортсменов под эгиду FIS. Дегтярев отметил, что российские атлеты уже проходили аналогичный путь в гимнастике и водных видах спорта после нескольких лет отстранения.

— Уже принято первое решение по дорожной карте возвращения наших лыжников. Они с этого сезона у нас возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе, — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В пресс-службе FIS уточнили РИА «Новости», что действующие правила допуска для россиян сохранятся на летний сезон. Условия их участия в соревнованиях на сезон-2026/27 организация рассмотрит отдельно. Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований под эгидой FIS с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Напомним, в июне Александр Оспельт из Лихтенштейна сменил на посту руководителя FIS шведа Юхана Элиаша, возглавлявшего организацию с июня 2021 года.

Зульфат Шафигуллин