В Минтрансе пообещали не допустить сбоев в авиасообщении

Все ведомства работают в тесной координации для предотвращения угроз

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия не допустит серьезных сбоев в работе гражданской авиации, комментируя угрозы Владимира Зеленского. Все ведомства работают в тесной координации для предотвращения угроз авиасообщению, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Владимира Зеленского по поводу «закрытия неба» над Россией: «Это просто заявка на государственный терроризм». По его словам, Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но «с террористами переговоров не ведут».

Алсу Сабирзанова