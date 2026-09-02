Аэропорт Казани планирует обустроить на привокзальной площади парковку на 256 мест
Реконструкция связана с возведением нового терминала B
Международный аэропорт «Казань» объявил тендер на разработку рабочей документации для реконструкции привокзальной площади.
В рамках проекта запланировано строительство крытого наземного парковки на 256 автомобилей, занимающей площадь 6,4 тыс. кв. метров. Начальная стоимость контракта — 10,6 млн рублей.
Согласно документации, реконструкция будет связана с возведением нового терминала B и переходной галереи между действующим терминалом A и новым терминалом.
Ранее сообщалось, что в Казани появятся 66 новых платных парковочных зон.
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