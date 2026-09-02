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Аэропорт Казани планирует обустроить на привокзальной площади парковку на 256 мест

18:19, 02.09.2026

Реконструкция связана с возведением нового терминала B

Аэропорт Казани планирует обустроить на привокзальной площади парковку на 256 мест
Фото: Галия Гарифуллина

Международный аэропорт «Казань» объявил тендер на разработку рабочей документации для реконструкции привокзальной площади.

В рамках проекта запланировано строительство крытого наземного парковки на 256 автомобилей, занимающей площадь 6,4 тыс. кв. метров. Начальная стоимость контракта — 10,6 млн рублей.

Согласно документации, реконструкция будет связана с возведением нового терминала B и переходной галереи между действующим терминалом A и новым терминалом.

Ранее сообщалось, что в Казани появятся 66 новых платных парковочных зон.

Никита Егоров

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