Песков: Россия продолжит поддерживать Иран

Пресс-секретарь Путина прокомментировал призыв главы Минфина США держаться подальше от Тегерана

Россия будет и дальше поддерживать Иран и развивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Минфина США держаться подальше от Тегерана, передает РИА «Новости».

— Вряд ли Соединенные Штаты могут и должны монополизировать свои отношения с какой-то отдельно взятой страной. Мы имеем наших собственных партнеров, наших собственных друзей. И все эти отношения дружбы и партнерства мы будем поддерживать и дальше развивать, — сказал Песков в интервью программе «Вести».

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Он также предупредил о возможных последствиях для государств, которые оказывают поддержку Ирану.

Алсу Сабирзанова