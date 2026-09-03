Единая система поддержки бизнеса заработает на Дальнем Востоке с 2027 года

Она начнет действовать с 1 января 2027 года

Единая система поддержки бизнеса начнет действовать на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

Текущие льготы для территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток сохраняются. Новые меры поддержки должны дополнять, а не противоречить друг другу, подчеркнул глава государства.

Путин также потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса в этих регионах. «Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки», — сказал президент.

Кроме того, с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников, заявил Путин.

Алсу Сабирзанова