Челнинский суд освободил экс-главу Хазеева, но из суда он вышел в наручниках

Фото: Реальное время/ Сергей Афанасьев

Сегодня Набережночелнинский горсуд отказался продлевать срок задержания экс-главы Тукаевского района Василя Хазеева еще на 72 часа по ходатайству следствия.

В суде Хазеев заявил о своей невиновности, а следователь — о новом возбужденном против главы деле. Представитель прокуратуры возражал против ареста и продления срока задержания Хазеева, заявляя о слабой доказательной базе.

Именно по новому делу после освобождения Хазеева следствие задержало его повторно, так что здание суда он покинул в наручниках и был под конвоем помещен в красную машину.

Помощник Хазеева, заметив съемку, пригрозил разбить фотокамеру корреспонденту «Реального времени».