Президент объяснил необходимость сохранения высокой ставки Банка России

С его слов, высокая ключевая ставка — путь к экономической стабильности

Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что поддержание высокой ключевой ставки Банка России является сознательным решением для обеспечения макроэкономической стабильности. Глава государства подчеркнул, что власти полностью осознают последствия повышения ключевой ставки для экономики страны.

По словам президента, это решение направлено на поддержание стабильности в экономике. При этом Путин сообщил о положительных экономических показателях: рост экономики РФ продолжается и может превысить текущие темпы в 0,6%, а реальные зарплаты в первом квартале текущего года выросли на 6,3%.

Банковская система страны демонстрирует стабильную работу — доходы банков растут. Президент также отметил, что в России завершается цикл крупных инвестиционных проектов, и сейчас необходимо запустить новый инвестиционный цикл. По словам Путина, проекты успешно реализуются при государственной поддержке и создании необходимой инфраструктуры.

Глава государства добавил, что правительство и Центральный банк регулярно проводят дискуссии, при этом полное совпадение мнений не является обязательным. Кроме того, Путин подчеркнул опасность искусственного накачивания экономики денежной массой в надежде избежать влияния на инфляцию.

Ранее Путин объяснил причины снижения инвестиций в России.

Дмитрий Зайцев