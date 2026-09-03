Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России

По словам главы государства, уровень рождаемости в России не является самым низким, однако требует улучшения

Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о демографической ситуации в стране. По словам главы государства, уровень рождаемости в России не является самым низким, однако требует улучшения.

Президент привел данные для сравнения: в Южной Корее показатель составляет 0,7, в Японии — примерно такой же уровень. «Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели и мы стремимся к этому», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что на Дальнем Востоке уровень рождаемости немного выше среднероссийского. «Мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше», — заявил президент.

Ранее Путин заявлял о возможности выравнивания цен на Дальнем Востоке с центральными регионами.

Дмитрий Зайцев