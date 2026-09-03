Путин заявил о возможности выравнивания цен на Дальнем Востоке с центральными регионами

Он напомнил, что Россия является крупнейшей по территории страной в мире, поэтому особое значение имеют логистика и транспортное сообщение

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о возможности выравнивания цен между Дальним Востоком и центральными регионами страны.

Глава государства подчеркнул, что власти стремятся к достижению этой цели. По словам президента, различия в ценах обусловлены особенностями регионов России. Он напомнил, что Россия является крупнейшей по территории страной в мире, поэтому особое значение имеют логистика и транспортное сообщение.

Путин отметил, что работа по выравниванию цен ведется целенаправленно, хотя этот процесс связан с определенными сложностями из-за географических особенностей страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета существует, но не является критическим.

Дмитрий Зайцев