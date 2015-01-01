ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
В 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания стала крупнейшим игроком на розничном топливном рынке Республики Татарстан.
Сегодня сеть насчитывает 220 объектов. ООО «ТАИФ-НК АЗС» имеет автозаправочные станции не только в Татарстане, но и в соседних регионах — Удмуртии и Чувашии, а также в Кировской, Самарской и Ульяновской областях.
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