ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время»

В 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания стала крупнейшим игроком на розничном топливном рынке Республики Татарстан.

Сегодня сеть насчитывает 220 объектов. ООО «ТАИФ-НК АЗС» имеет автозаправочные станции не только в Татарстане, но и в соседних регионах — Удмуртии и Чувашии, а также в Кировской, Самарской и Ульяновской областях.