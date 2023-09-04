В «ТАИФ-НК АЗС» продолжается ребрендинг сети

Фото: Гульназ Сабирзянова/realnoevremya.ru

Одна из крупнейших в Татарстане сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» продолжает масштабную кампанию по ребрендингу сети. Новую жизнь получила АЗС №309 по адресу: Камско-Устьинский район, пгт Камское Устье, ул. К. Маркса.

Процесс ребрендинга стартовал в 2019 году. В ходе модернизации на АЗС внедряются современные экологические стандарты и совершенные стандарты качества обслуживания. Окончательный переход всех автозаправочных станций под единый обновленный бренд «ТАИФ-НК» компания планирует завершить до конца 2024 года.

Гульназ Сабирзянова/realnoevremya.ru

Оператор ставит перед собой амбициозную цель — предоставлять услуги одинаково высокого уровня на всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС». В качестве концепта идеи оформления заправок был выбран экостиль, наилучшим образом подходящий для общественных территорий, он не нагружает пространство и приятен глазу.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Гульназ Сабирзянова/realnoevremya.ru

— «ТАИФ-НК АЗС» является одним из крупнейших операторов розничного рынка нефтепродуктов в Республике Татарстан. Кроме того, сеть представлена в Республике Удмуртия, в Кировской, Ульяновской и Самарской областях. Наша приоритетная задача — гарантия высокого качества нефтепродуктов, которые мы поставляем напрямую от производителя. На любой из АЗС нашей сети, для каждого клиента — индивидуальный подход и наилучшие условия обслуживания, — подчеркнул коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.