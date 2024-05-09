В честь 79-й годовщины Победы на заправочной станции «ТАИФ-НК АЗС» развернулась полевая кухня

16:20, 09.05.2024 Сюжет:  ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 25
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Полевая кухня на АЗС уже стала доброй традицией в одной из крупнейших сетей автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС». В честь 79-й годовщины Великой Победы солдатской гречневой кашей с мясом и горячим чаем угощали на АЗС №134, что расположена в Казани по адресу Мамадышский тракт, 2. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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