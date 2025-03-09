«Попади в скидку!»: акция от сети «ТАИФ-НК АЗС» в честь праздника 8 Марта

Фото: Динар Фатыхов

Ежегодно одна из крупнейших сетей АЗС в Татарстане — ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем и организует праздник для своих прекрасных клиенток. В этом году в честь 8 Марта «ТАИФ-НК АЗС» провел акцию «Попади в скидку!».

На автозаправочных станциях сети женщин ожидали поздравления и приятный сюрприз — возможность получить скидку, сыграв в дартс. Каждой участнице акции предоставлялось право на три броска в мишень с расстояния в 2 метра. Наибольший выбитый балл соответствовал проценту скидки на любое топливо.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Едем маму поздравлять с 8 Марта. Решили заправиться. Вообще я не азартный человек, но почему бы и не поучаствовать, если предлагают? — с улыбкой поделилась впечатлениями Лейла Игнатьева. — Это все ради мужа! Ему заправку оплачивать. Настроение? Отличное! Спасибо за акцию! — добавила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В дартс вообще никогда раньше не играла. А тут раз — и... Приятно! Настроение — замечательное! Спасибо «ТАИФ-НК АЗС»! Нет, сама я сейчас не за рулем, но решила поучаствовать. Помогаю мужу. Получается, заработала подарок для него, — рассказала Елизавета Кротова. Кроме мужа за метким броском хозяйки наблюдал из переноски пушистый питомец — котик.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— 30 лет уже за рулем! Пенсионер. Приглашение принять участие в акции и заработать скидку это очень приятно. Неожиданно и прекрасно. Постоянно заправляюсь не просто в сети «ТАИФ-НК АЗС», а именно на этой станции, что на Мамадышском тракте, — призналась в верности любимой компании Резеда Саттарова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Супружеская чета Сафиных с утра в праздничный день отправилась проверить, как обстоят дела на даче:

— Весна в разгаре. Скоро дачный сезон. Нужно посмотреть — все ли там в порядке. Про то, что будет акция проходить, в том числе на АЗС на ул. Ершова, нам сын рассказал. Он всегда посматривает — чем наша любимая сеть АЗС планирует радовать и удивлять. Вот заехали заправиться, и почему бы это не сделать со скидкой? Вообще от себя такой меткости не ожидала, — смеется Эльмира Сафина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Скидка для себя любимой. В дартс играю первый раз. А вот заправляюсь на «ТАИФ-НК АЗС» постоянно. Тут всегда чисто, аккуратно, приветливый персонал. Есть все, что нужно в дороге, и конечно, постоянно проводятся акции и объявляются скидки! — призналась в любви к компании Алина Минниханова — еще одна посетительница заправочной станции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На АЗС по адресу: Горьковское шоссе, 46 к моменту приезда журналистов посетительницы были особенно активны. Почти никто не отказывался от предложения попробовать заработать скидку с помощью меткости. Говорит одна из участниц — Дарья Шилова:

— Сегодня вообще очень удачный для меня день. В дартс последний раз играла еще в детстве. Выбила приятную скидку. Сейчас отдам купон своему молодому человеку. А вообще, я верю в чудеса. Нужно просто верить и не упустить свой шанс! Вот как сегодня здесь, на «АЗС ТАИФ-НК», — уверена она.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Сеть «ТАИФ-НК АЗС» всегда стремится дарить своим клиентам радость и предоставлять все самое лучшее, начиная от качества топлива и заканчивая обслуживанием. Заправляйтесь выгодно качественным топливом, участвуйте в наших акциях и встречайте весну вместе с ООО «ТАИФ-НК АЗС», — подчеркивает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Арсений Фавстрицкий