Exeed LX от сети АЗС ТАИФ-НК отправился в Нурлат

Состоялось вручение призов победителям маркетинговой акции от ООО «ТАИФ-НК АЗС» «Заправь удачу»

Фото: Максим Платонов

Более 7 тысяч призов были разыграны в рамках специальной маркетинговой акции «Заправь удачу» от одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Татарстане и Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Кому достался главный приз и скоро ли следующий розыгрыш — в материале «Реального времени».

Шанс есть у каждого!

Об этом не устают повторять и организаторы всевозможных акций от сети АЗС ТАИФ-НК, и те, кому уже повезло выиграть призы. На днях сотни посетителей автозаправочных станций, украшенных крылатым барсом, имели возможность сами подтянуть скидку: сколько подтягиваний на турнике, на столько процентов и дешевле топливо. Как признались многие участники, ставшую традиционной акцию они ждали и готовились.

Кроссовер Exeed LX обрел своего владельца

Традиционной стала и «Заправь удачу». Многие из тех, кто принимал участие в трех этапах розыгрыша (акция стартовала 1 августа 2023 года), стали обладателями призов. И все с нетерпением ждали кульминации. 14 февраля в прямом эфире, при участии звезды российского автоспорта Дмитрия Брагина, состоялся розыгрыш главного приза — кроссовера Exeed LX. И именно его, а также крупные топливные призы, вручили в последнюю неделю зимы на АЗС, которая расположена в Казани, на ул. Ершова, 27г.

Максим Игнатьев — выиграл сертификат

— Для меня это — вторая попытка выиграть приз в акции «Заправь удачу». В первой — не получилось, зато сейчас — вот этот сертификат, — поделился эмоциями обладатель топливного сертификата на 20 тысяч рублей Максим Игнатьев из Казани. — Что хочется сказать: главное не опускать руки и не сдаваться! Благо акций у ТАИФ-НК АЗС проходит много, и рано или поздно и вам тоже повезет, — подбодрил он сомневающихся.

Прихожу домой с работы…

За заветным призом — автомобилем Exeed LX его обладатель — Айзат Ганиев прибыл из Нурлата. Водительский стаж у молодого специалиста местного барбершопа — 3 года, но своего автомобиля пока не было. Ездил на родительском, причем много. Чтобы выиграть приз, зарегистрировал 30 купонов.

Ключи счастливому обладателю новенького кроссовера вручил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин

— И я сам, и родители, и друзья-знакомые, заправляемся на АЗС ТАИФ-НК. О том, что часто проходят акции, знал. В одной даже в прошлом году выиграл кофе (улыбается). Когда на кассе предложили зарегистрировать чек, подумал: «а почему бы и нет?». Там накопительная система: чтобы получить один купон, нужно набрать 50 литров. Так и набежало 30 купонов. Как узнал о выигрыше? Прихожу домой с работы. Звонят с незнакомого номера и говорят, что я выиграл автомобиль. Неделю ходил и не верил. Но всем рассказал: и родным, и друзьям, и посетителям (улыбается). Сейчас вот верю. Стоит — красавец. Ощущения — волшебные! — поделился счастьем новый автомобилевладелец.

Айзат Ганиев: «Ощущения — волшебные!»

Закрепил веру в чудо коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин:

— С удовольствием вручаем главный приз, разыгранный в рамках прошедшей маркетинговой акции «Заправь удачу». Поздравляем! Пусть эта машина только радует, а дорога будет легкой: без аварий и штрафов, — с этими словами ключи от Exeed LX перешли к победителю акции.

До новых встреч!

— На этом маркетинговые активности ООО «ТАИФ-НК АЗС» не заканчиваются, — напомнил Наиль Шайдуллин. Впрочем, ждать долго не придется: акции и скидки компания дарит постоянно.

Наиль Шайдуллин: «Заправляйтесь качественным топливом от производителя, и всегда будете в выигрыше»

Ну а главное: — Приезжайте на АЗС сети, заправляйтесь качественным топливом от производителя, и всегда будете в выигрыше, — подчеркнул коммерческий директор сети АЗС ТАИФ-НК.

— Я тут у организаторов спросил: не обидятся ли они, если я еще раз за машиной приеду. Говорят — нет, не обидятся, — с улыбкой, но вполне серьезно поделился планами Айзат Ганиев с журналистом «Реального времени». Максим Игнатьев заверил, что готов составить в этом вопросе ему конкуренцию.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Впрочем, кому достанутся многочисленные призы следующего розыгрыша, в том числе главный приз (каким он будет определится уже в ближайшее время) определит удача. Организаторы же делятся маленькой хитростью: больше купонов — выше шанс.