В День Победы на «ТАИФ-НК АЗС» автомобилистов угостили солдатской кашей

Фото: Максим Платонов

Полевая кухня на АЗС уже стала добрым традиционным мероприятием крупнейшей сети автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС». В этом году в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне полевая кухня была развернута сразу на двух станциях сети — АЗС №162 в Казани по ул. Лесозаводской, 8а и АЗС №211 в Нижнекамске, с. Большое Афанасово.

На автозаправочных станциях в этот день царила праздничная атмосфера, звучали песни военных лет, гостей угощали наваристой гречневой кашей с мясом и горячим травяным чаем.

— Дорогие наши ветераны, уважаемые жители и гости Республики Татарстан! Коллектив компании ООО «ТАИФ-НК АЗС» сердечно поздравляет вас с великим и священным праздником — Днем Победы! Этот праздник особенно дорог всем нам. Наш долг — помнить, какой ценой далась нам победа в этой страшной войне. Мы говорим вам спасибо за ваш подвиг, героизм, жизнь и мирное небо над головой, — обратился с поздравлением коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — В этот памятный день, 9 мая, мы решили организовать полевую кухню, накормить вкусной кашей и доставить позитивные эмоции нашим клиентам.

Все автомобилисты, посетившие в этот день автозаправочные станции, остались довольны как качеством топлива, так и сервисом.

— Мы сегодня гуляли по городу, такая прекрасная погода, праздничное настроение. По пути домой заехали на заправку, а тут такая приятная неожиданность. Угостили еще и вкусным обедом. Мы очень довольны. Спасибо, «ТАИФ-НК АЗС», что всегда радуете своих клиентов, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» жительница Казани.

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Напомним, для клиентов «ТАИФ-НК АЗС» также продолжают действовать майские скидки. При заправке любого объема топлива с предъявлением дисконтных карт «Альтернатива» или «Альтернатива.Такси» предоставляется повышенная скидка в размере 2 рублей с каждого литра на все виды топлива.