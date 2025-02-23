Акция в честь Дня защитника Отечества от сети ТАИФ-НК АЗС

Отведать ароматной гречневой каши и горячего чая из настоящей полевой кухни, а также «Подтянуть скидку» в честь Дня защитника Отечества можно было 23 февраля на заправочных станциях одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане — ООО «ТАИФ-НК АЗС».
Полевая кухня и первая точка, где можно было заработать себе скидку на моторное топливо с помощью собственной силы и ловкости, развернулись АЗС на № 166, что расположена по адресу ул. Нефис, д. 1А. Также акция «Подтяни скидку» проходила на АЗС №107, что на ул. Габишева, д.30 и №102, что по адресу ул. Н. Ершова, д.25Г. Правила акции были просты: одно подтягивание — один процент скидки.
За 5 часов — столько длилась акция, в ней приняли участие десятки автовладельцев. Подробности — в фоторепортаже.
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